Боевики на Донбассе сегодня во время обстрелов ранили трех украинских военных

Российские наемники применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, запрещенные к размещению на линии соприкосновения, а также другое вооружение.

Сегодня боевики вооруженных формирований Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате вражеских обстрелов ранены трое военнослужащих Объединенных сил.

Об этом сообщается в вечерней сводке на сайте Министерства обороны.

Российские наемники применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, запрещенные к размещению на линии соприкосновения, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Гнутово враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра. Неподалеку от Марьинки российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня - из 82-мм минометов и гранатометов различных систем. Против защитников Павлополя агрессор применил БПЛА для сброса гранатометного выстрела. Рядом с населенным пунктом Новотроицкое противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Чермалыка - из снайперского оружия", - говорится в сводке.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Орехово боевики обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Хутора Вольного - из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один получил боевое травмирование.

"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия. Потери противника уточняются", - подчеркнули в Минобороны.

Также сообщается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишина" соблюдался.

Как сообщал УНИАН, российские наемники на Донбассе за минувшие сутки, 10 июня, 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив против украинских бойцов минометы, вооружение БМП, гранатометы, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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