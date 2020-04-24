Боевики на Донбассе ранили трех украинских военных - штаб ООС

С началом этих суток, 24 апреля, боевики уже дважды обстреляли наших защитников.

За минувшие сутки, 23 апреля, боевики на Донбассе 15 раз обстреляли позиции украинских военных, нарушая режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

В частности, противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Подавляющее большинство нарушений было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", где враг 13 раз обстрелял подразделения Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к двум обстрелам", - говорится в сообщении.

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В результате вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения.

С началом этих суток, 24 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли наших защитников. По позициям в районе Орехового российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а по опорным пунктам вблизи Павлополя - из минометов калибра 82 мм. В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, за предыдущие сутки, 22 апреля, пророссийские боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня.