Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов
20:41, 07 июня 2020Война
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Потерь среди украинских защитников нет.
Иллюстрация REUTERS
Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку от Луганского.
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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.
Отмечается, что противник применил крупнокалиберные пулеметы.
"С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой, отметили в штабе.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня, четверо украинских военнослужащих получили ранения, а один - боевое травмирование.
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