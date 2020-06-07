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Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов

20:41, 07 июня 2020
Война
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что противник применил крупнокалиберные пулеметы.

"С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой, отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня, четверо украинских военнослужащих получили ранения, а один - боевое травмирование.

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