Муж подозреваемой - лейтенант ВСУ, ее мать - волонтер, а сама девушка приехала в Киев получить удостоверение участника боевых действий. У нее двое детей, самой маленькой еще нет и полтора года.

Во вторник, 19 января, в Киеве полиция задержала женщину-военнослужащую Викторию Котеленец с позывным «Фортуна», которую, ориентируясь на фотографию, подозревают в том, что она якобы в так называемой "ДНР" конвоировала украинских пленных во время "парада" в 2014 году.

Об этом на своей сторонке в Facebook сообщила экс-журналистка и военнослужащий Елена Белозерская, а также ветеран и нардеп Яна Зинкевич.

«Сегодня в Киеве полиция задержала Викторию Фортуну Котеленец. Вика приехала в Киев, чтобы получить в Министерстве ветеранов удостоверение УБД. Там ее и задержали. Далее сразу повезли в суд на избрание меры пресечения», - рассказала Белозерская.

По ее данным, Викторию Котеленец подозревают в том, что она якобы в так называемой "ДНР" конвоировала украинских пленных, когда "дировцы" в 2014 году устроили тот унизительный "парад".

"История эта очень старая, впервые эти обвинения в адрес Вики появились осенью 2015 года. Напомню, мы знаем Вику с ранней весны 2015-го, когда она пришла в наше подразделение, после того, как сбежала из оккупированного Донецка. Женщина на фото с пленными имеет длинные светлые волосы и действительно внешне похожа на нынешнюю Викторию, но Вика показала тогда много своих фото за лето 2014 - она там выглядит совсем по-другому, имеет темную короткую прическу. За месяц, или сколько там до "парада", такие волосы не отрастут», - уверена Белозерская.

Также она напомнила, что Викторию неоднократно допрашивали сотрудники СБУ по поводу этих фото, «и каждый раз убеждались, что на фото не она».

«До чего докатилась эта *** зеленая власть, когда у нас заслуженную ветеранку, добровольца, хорошую девушку Викторию Фортуну Котеленец задерживает Главное следственное управление при получении заслуженного удостоверения УБД в Министерстве Ветеранов. (Главное еще и момент подобрали, во время получения удостоверения !!!!)",- прокомментировала задержание Яна Зинкевич.

«Мы все добровольцы, которые были в ПС знаем ее и ее мужа, также ветерана с 14 года! Какой к черту сепаратизм? В комиссии по предоставлению статуса УБД есть представители всех структур, к примеру МВД и СБУ. То есть на этапе придания статуса вы никаких претензий не имели, а теперь внезапно такие обвинения?"- отметила она.

Муж подозреваемой - лейтенант ВСУ, ее мать - волонтер. У нее двое детей, самой маленькой еще нет и полтора года.

Стоит отметить, что еще в 2014 году украинский активист и волонтер, помогавший военным в зоне проведения Антитеррористической операции, Алексей Бида на своей странице в социальных сетях написал о том, что среди конвоиров военнопленных в "ДНР" можно было заметить так называемую «министра культуры ЛНР» Ирину Филатову "с ружьем наперевес, одетую в униформу".

И на сайте "Миротворец" сепаратистка с фотографии отмечена именно как Ирина Филатова.

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Автор: Денис Прядко