Для этого был высажен воздушный тактический десант: до 200 российских солдат на аэродроме Гостомель.

Основной целью операции России является блокирование Киева, создание сухопутного коридора к полуострову Крым и самопровозглашенной "Приднестровской Молдавской Республике".

Об этом заявляют Сухопутные войска ВС Украины.

"По состоянию на 21:00 24 февраля противник продолжает ведение полномасштабной агрессии против Украины. В настоящее время из 90 БТГр на территорию Украины введено более 60 батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредотачивает на Слобожанском, Северском, Таврическом направлениях. С разрешения еще одного "братского народа" из Республики Беларусь проводятся демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы Украины самолетами Су-25СМ с аэродрома Лунинец. Уже понятен коварный план русских захватчиков. Основной целью операции является блокирование Киева, создание сухопутного коридора к полуострову Крым и самопровозглашенной ПМР. Для этого высажен воздушный тактический десант: до 200 российских солдат на аэродроме Гостомель", - говорится в сообщении.

Еще одна цель захватчика, как говорится в сообщении - нанести потери критически важной гражданской инфраструктуре, по которой регулярно наносятся ракетно-авиационные удары.

"На подступах к Херсону ведутся бои. Противник пытается обойти город с востока и продолжить наступление в направлении Николаева. Нанесено два ракетных удара по Буялыку. Группировка Сил обороны продолжает ведение оборонительной операции по отпору вооруженной агрессии. Механизированные и танковые подразделения ведут оборону на севере по рубежу Победа-Глухов. Колонна российских оккупантов остановлена. 1 отбр продолжает бой на окраине Чернигова", - пояснили в Сухопутных войсках.

Также на Слободском направлении ведется оборона по рубежу Довжанка, Двуречная, Артемовка, Котузовка, Харьков, Дергачи, Довжик, Мураха, Ахтырка, Сумы.

"Противник имеет крайне низкое моральное состояние. Красноречивый пример - оборона Сум и Ахтырки. В Ахтырке малочисленное подразделение обеспечения, вооруженное лишь стрелковым оружием, зачистило родной город от штурмового батальона русских. Военные обращаются к гражданам: каждая бутылка зажигательной смеси с крыши на вражеский танк, каждый выстрел из охотничьего оружия по авто оккупанта резко снижает наступательные аппетиты захватчиков, оказывает значительное преимущество силам обороны по отпору вооруженной агрессии", - заявили СВ.

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