Передвижение будет возможным для отдельных категорий граждан при наличии документов.

Городские власти Киева ввели комендантский час с 24 февраля.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

"Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Она будет действовать с 22:00 до 7:00. Это - вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы", - отметил он.

Во время комендантского часа общественный транспорт не будет работать, станции метрополитена будут доступны как укрытие в круглосуточном режиме.

Передвижение будет возможным для отдельных категорий граждан при наличии документов.

"Просьба ко всем киевлянам вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - добавил Кличко.