В сторону оккупированного Донецка выпустили 15-метровый флаг Украины (видео)

Уже через несколько часов в группах социальных сетей жителей оккупированного Донецка появились фото и видео с пролетающим над городом украинским флагом.

По случаю Дня Конституции волонтеры, переселенцы и военнослужащие гражданско-военного сотрудничества выпустили неподалеку от линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил 15-метровый флаг Украины в сторону оккупированного Донецка.

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Как сообщается на странице ООС в Facebook, подобные акции уже проводились в Донецкой и Луганской областях и чаще всего были посвящены Дню Конституции и Дню Флага Украины.

«Мы напоминаем жителям временно оккупированных территорий, что Украина все же вернет свои территории и снова станет целостной. Хотя прошло уже очень много времени, но вас никто не бросил, давайте вместе бороться за Украину. У нас всё получится, и этот сине-желтый флаг будет в каждом городе - и в Луганске, и в Донецке, и в Горловке, и в Снежном, и в Шахтерске», - заметил один из волонтеров.

Отмечается, что уже через несколько часов в группах социальных сетей жителей оккупированного Донецка появились фото и видео с пролетающим над городом украинским флагом.

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