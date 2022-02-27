Министр отмечает, что по детям "стреляет не армия, а стреляют террористы".

В результате действий российских оккупантов за 4 дня в Украине погибли 16 детей, медики не смогли спасти их.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Говоря о работе медиков сейчас, Ляшко сказал: "четвертые сутки большинство людей не выходит сегодня ни из больниц, ни из операционных. Круглосуточно оказывая (помощь - УНИАН) и, оперируя раненых, мы спасаем жизни. Оперируем и детей. К сожалению, 16 детей спасти не удалось. Это результаты того, что творит русская армия, которую нельзя назвать армией".

Министр подчеркнул, что по медикам, по детям, по школам и детским садам "стреляет не армия, а стреляют террористы".

Как сообщал УНИАН, 25 февраля под вражеский обстрел в г. Ворзель Киевской области попал детский дом, где находились 50 детей.

По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, во время ведения боевых действий военнослужащими РФ допущено попадание осколков от, вероятно, систем залпового огня "Град" в одно из помещений детского дома в Ворзеле.

Впоследствии стало известно, что при обстреле детского сада в Ахтырке Сумской области погибли три человека, 17 детей ранены. Трое детей находятся в тяжелом состоянии.