Украина поразила пограничный сторожевой корабль россиян в Дагестане (видео)

А на Донбассе были поражены ЗРК "Тор-М2" и поезд с топливно-смазочными материалами.

Силы обороны нанесли удар по ряду российских военных объектов, среди которых пограничный сторожевой корабль проекта 10410 в Дагестане.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровди. По его словам, в ночь на 16 и 17 мая СБС нанесли 186 огневых ударов по 46 военным целям и объектам врага как на территории самой России, так и на оккупированных ею украинских территориях.

В частности, "хлопок" СБС устроили в населенном пункте Каспийск в Дагестане. Там поражен пограничный сторожевой корабль проекта 10410.

А в Луганской области в населенном пункте Західне СБС разбили зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2", в Крыму – в населенном пункте Мирный – узел стратегической защищенной связи Черноморского флота РФ. В Донецкой области в Федоровке был уничтожен поезд с горюче-смазочными материалами, в Шахтарске – собрание руководящего состава одного из подразделений россиян, в Покровске – командный пункт 9 ОМСБР отдельной мотострелковой бригады 51 А, в населенном пункте Селидово – пункт управления БПЛА и склад МТС, в Бунге – командный пункт.

Кроме того, в Запорожской области были поражены портовые краны и телекоммуникационные вышки.

Справка УНИАН. Пограничный сторожевой корабль проекта 10410 ("Светляк") предназначен для патрулирования, охраны морских границ и контроля за соблюдением экономической зоны. Корабли этого проекта активно строились начиная с конца 1980-х годов на судостроительном заводе "Алмаз" в Санкт-Петербурге. Вооружение корабля этого проекта включает: артиллерийские установки: 1×76-мм артиллерийская установка АК-176М и 1×30-мм шестиствольная артиллерийская установка АК-630М (для поражения воздушных и морских целей). Противовоздушная оборона: до 16 ПЗРК типа "Игла" или "Верба".

Удары по россиянам

Как писал УНИАН, в течение ночи на 15 мая беспилотники СБС нанесли 55 огневых ударов по 23 военным целям и объектам в оперативной глубине противника, в частности, по Таганрогу, Ейску, временно оккупированным территориям Украины – Крыму, в Донецкой области, в Запорожской и Луганской областях, в том числе в Бердянске, Мелитополе. Среди пораженных целей – самолет-амфибия Бе-200 и вертолет КА-27 – в населенном пункте Морской (РФ), зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" – в Гончарово в Луганской области и т. д.

