Поражены российский самолет-амфибия и вертолет: Мадяр об охоте украинских дронов (видео)

Силы обороны поразили ряд важных российских целей, в том числе на территории самой России. Речь идет о самолете-амфибии Бе-200 "Альтаир" и вертолете.

Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровди. По его словам, в ночь на 15 мая беспилотники СБС нанесли 55 огневых ударов по 23 военным целям и объектам в оперативной глубине противника.

Речь идет об ударах по Таганрогу, Ейску, временно оккупированным территориям Украины – Крыму, Донецкой, Запорожской и Луганской областям, в том числе по Бердянску и Мелитополю.

Среди пораженных целей: самолет-амфибия Бе-200 и вертолет КА-27 – в населенном пункте Морской (РФ), зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" – в Гончарово на Луганщине, в АРК Крым, в населенном пункте Хуторок – ЗРГК "Панцирь-С1". Также в оккупированном Бердянске поражен сухогруз, который перевозил боевые комплекты.

А в населенном пункте Райгородка Луганской области поражен учебный центр и место сосредоточения личного состава россиян.

В целом, по данным Мадяра, за две недели мая СБС удалось уничтожить 17 элементов противовоздушной обороны (ПВО) россиян. А в течение декабря-мая СБС уничтожили уже 153 единицы российской ПВО: ЗРК – 108 единиц, комплексов РЛС – 39, РЭБ – 6 единиц, детализировал военный.

Напомним, 12 мая и в ночь на 13 мая подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду важных объектов российских захватчиков. В частности, был поражен нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в населенном пункте Волна (Краснодарский край, РФ). В результате попадания на объекте вспыхнул пожар.

"Таманьнефтегаз" – один из ключевых нефтяных терминалов РФ возле порта Тамань, на побережье Черного моря. Оккупанты используют его для перевалки нефти, мазута, дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов.

