'Китай очень в этом помогает': украинский военный рассказал о главной проблеме на фронте

Боец ВСУ Артём Фисун служит в спецподразделении дронов "Острые козырьки". В 2014 году, когда Россия незаконно аннексировала Крым, вступил в украинскую армию. Об этом пишет BILD.

Отмечается, что его товарищи - рестораторы, адвокат, менеджер по продажам, фермер, лесоруб, строитель. По его словам, дроны изменили войну:

"Такой войны мир ещё не видел. Это технологии, которые постоянно развиваются. Поэтому ты вынужден прямо в ходе событий разрабатывать новые технологии и адаптироваться".

Он утверждает, что самые лучшие дроны производит китайская компания DJI - эффективные и дешёвые, а у России их много.

"У россиян в десять раз больше дронов, чем у Украины. К сожалению, Китай очень в этом помогает. У россиян очень много разведывательных дронов, а также ударных дронов. Но главные дроны, которые обе стороны широко используют, - это камикадзе-дроны. FPV-дроны с оптоволокном. Обе стороны используют отдельные китайские компоненты, которые собираются на месте", - сказал защитник.

Фисун отметил, что европейцы не готовы к современной войне.

"В Бундесвере отрабатывают старые методы: солдат на транспортной машине подвозят за три километра до контролируемого здания, а остальной путь они должны пройти пешком. В нынешних условиях они бы этот путь пешком уже не прошли, потому что были бы убиты дроном", - пояснил военный.

По его мнению, Европе придётся вскоре столкнуться с Россией на поле боя.

"Я думаю, Россия вскоре атакует Литву. России всё равно, НАТО это или нет", - добавил он.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как писало издание The New York Times, быстрое продвижение российских войск в районе города Гуляйполе в Запорожье обнажило одну из ключевых проблем для Киева - нехватку сил для обороны всей линии фронта протяженностью более 1100 км.

