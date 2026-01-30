Еще один украинский актер мобилизовался в ряды ВСУ (фото)

Крылов начал готовиться к службе осенью прошлого года.

38-летний украинский актер Петр Крылов ("Джек и Лондон", "Братья по крови") объявил о мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте на этой неделе. По словам артиста, он начал готовиться к службе в армии осенью прошлого года. Крылов выбрал подразделение, прошел ряд собеседований и присоединился к украинской армии:

"Всегда считал, что к вопросам жизни и смерти стоит относиться последовательно. Поэтому в конце ноября, когда наконец отдал все долги и был должен только себе, начал заниматься вопросом вступления в ряды ВСУ. Спокойно, вдумчиво, без паники и истерик. Выбрал направление, выбрал подразделение. Этап анкетирования, несколько онлайн-собеседований и, наконец, офлайн-встреча. Не без своих историй, но это уже лирика. Сейчас я военнослужащий. С чем себя и поздравляю".

Петр Крылов - актер театра и кино, родился 24 ноября 1987 года в Витебске, Беларусь. Ему 38 лет. Имеет опыт работы как в главных ролях, так и в ролях второго плана. Актерское образование получил в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Напомним, в конце сентября стало известно о мобилизации известного украинского актера Евгения Ламаха.

