Удар по аэропорту произошел в субботу, 30 августа.

Украинские дроны уничтожили два вертолета на аэропорту Симферополя 30 августа, заявляет сообщество AviaVector, занимающееся спутниковой разведкой авиабаз.

Сообщается, что движение беспилотников в направлении аэропорта Симферополя было зафиксировано около 09:30, 30 августа.

"Позже в сети появилось видео пожара рядом с аэропортом. По предварительным данным, основанным на сравнении изображений от 30 августа в 09:02 UTC [12:02 по киевскому времени] и 22 августа в 09:07 UTC [12:07 по киевскому времени], пожар виден в районе, где находились вертолеты Ми-8 и Ми-24", - говорится в публикации AviaVector в X (Twitter).

Ранее УНИАН сообщал, что Россия потеряла Су-30СМ в Черном море. Он выполнял задачи юго-восточнее острова Змеиный. Но вскоре оккупанты потеряли с ним связь.

Кроме того, мы рассказывали про новую спецоперацию СБУ. В результате удара по территории аэродрома "Саки" в Крыму был полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один - поврежден. Также поражены три самолета Су-24.

