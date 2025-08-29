Об этом дворце стало широко известно в 2021 году, благодаря журналистскому расследованию Алексея Навального.

Во время вчерашней атаки дронов по России в районе городе Геленджик (Краснодарский край) вспыхнуло несколько пожаров, один из которых – неподалеку от объектов "дворца Путина". Об этом пишет The Insider.

Так, местные власти сообщали о пожаре в районе села Криница – из-за "падения обломков" украинского дрона. Журналисты обратили внимание, что данное возгорание произошло примерно в 10 км (по другим данным в 3-4 км) от дворца Владимира Путина. Но еще один очаг пожара заметили менее чем в километре от путинской винодельни "Криница".

Хотя впервые о пожаре российские власти сообщили еще утром 28 августа, по состоянию на утро 29 августа площадь пожара не уменьшилась, а лишь увеличилась, охватив более 41 гектара. И от него до винодельни "Криница" всего 850 метров.

Как отмечает The Insider, данная винодельня фигурировала в нашумевшем в 2021 году фильме-расследовании оппозиционера Алексея Навального о дворце Путина. В фильме в частности сообщалось, что для винодельни, которая упоминалась под названием "Старый Прованс", в Италии были закуплены позолоченные туалетные ершики.

