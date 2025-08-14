Вражеский самолет выполнял задание юго-восточнее острова Змеиный.

В Черное море, в районе острова Змеиный (Одесская обл.) вероятно упал российский истребитель.

"Средствами разведки ВМС ВС Украины получен радиоперехват о потере связи с самолетом российских захватчиков Су-30СМ, который выполнял задачи юго-восточнее острова Змеиный. Воздушное судно, вероятно, упало по неустановленным причинам", - говорится в сообщении Военно-морских сил Украины в Telegram.

По данным ВМС ВСУ, в настоящее время оккупанты проводят поисково-спасательную операцию. По имеющейся информации, на поверхности моря найдены обломки самолета. Уточняется, что пилота пока не обнаружено.

Потеря Россией истребителей - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 26 июля в России был уничтожен учебно-боевой истребитель СУ-27УБ. Это произошло на аэродроме "Армавир", который используется преимущественно для обучения курсантов краснодарского авиационного училища.

Кроме того, мы рассказывали также о потере оккупантами истребителя Су-34 в Нижегородской области РФ. Два пилота истребителя успели катапультироваться. Сообщается, что у самолета произошел отказ системы выпуска одной из стоек шасси.

