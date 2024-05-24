Впрочем, страна еще может оправиться, если Запад будет быстро и постоянно присылать необходимую помощь.

Украина все еще может оправиться от интенсивных нападений России при более смелой поддержке Запада.

Об этом в материале для The Guardian пишет историк, политолог и обозреватель Тимоти Гартон Эш. Он вспомнил, что вблизи сотен флажков с именами погибших воинов на Майдане Независимости к нему подошел украинский солдат-десантник.

"В момент победы, пожалуйста, вылей первую рюмку на землю для тех, кто упал", - сказал он. Видео дня

Эш отметил, что украинская столица демонстрирует вроде бы нормальную жизнь почти так, будто это Париж или Вена.

"Но каждый мирный день здесь стоит многих жизней на фронте", - сказал солдат, заплакав на последних словах.

Солдат пошел сквозь толпу гражданских. Эшу он напомнил "призрак из окопов Первой мировой войны".

Мрачные настроения в Украине

"В Украине в эти дни мрачные настроения. Количество пострадавших продолжает расти. На военном кладбище во Львове я вижу вдов и матерей, которые умерли, молча сидят возле свежих могил своих близких, склонив головы, на их лицах выгравировано пожизненное заключение страданий. По оценкам медицинских экспертов, по крайней мере половина населения страдает от определенной степени посттравматического стрессового расстройства", - пишет журналист.

Оккупанты идут вперед, используя свое численное преимущество и медлительность Запада в обеспечении Украины вооружением. Они открыли новый фронт к северу от Харькова. Есть опасения, что российская артиллерия будет доставать до города.

Главная цель России, кажется, заключается в том, чтобы растянуть линию фронта длиной примерно 1000 км, чтобы, пока Украина отвлекает войска для защиты Харькова, армия Путина могла продвигаться на восток, захватывая больше Донецкой и Луганской областей.

Майор Андрей Подлесный, командир батальона, который находится на службе с первых дней полномасштабной войны, говорит, что настроение среди его подчиненных "нехорошее".

"Они думают, что пришло время другим идти воевать", - сказал Подлесный.

Впрочем, в Украине все больше историй о молодых мужчинах, которые пытаются избежать призыва.

Российские воздушные удары уничтожили почти половину энергетических мощностей страны. Люди часто испытывают отключения электроэнергии. По оценкам некоторых экспертов, следующей зимой при нынешней мощности многие украинцы могут испытывать отключения электроэнергии до 12 часов в сутки, а зимы здесь очень холодные.

Зеленский питает надежды на победу

Эш пишет, что среди украинцев растет гнев на Запад за то, что он не делает достаточно и быстро, чтобы дать возможность стране защитить себя. Один высокопоставленный министр сказал, что "украинский народ никогда не простит" Конгрессу США бесконечную задержку голосования за последний раунд поддержки Украины. Также есть недовольство работой президента Владимира Зеленского, чей срок полномочий истек бы 20 мая, если бы в стране не было военного положения, и особенно из-за администрации президента, которую возглавляет Андрей Ермак.

"Несколько отдельных источников сообщили, что Зеленский одержимо изучает свои рейтинги - и они постепенно падают. Интересно, как я неоднократно слышал, его критикуют за то, что он продолжает питать нереалистичные надежды на полную победу - то есть отвоевание всей суверенной территории Украины в ее границах 1991 года, включая Крым. Даже высокопоставленные чиновники частным образом дают более осторожное определение победы", - говорится в публикации.

"Публично я поддерживаю то, что говорит президент. Непублично, я считаю, что мы должны выжить как независимое западное государство, которое имеет возможность развития", - сказал один из высокопоставленных чиновников.

Все глубоко обеспокоены тем, что будет делать Дональд Трамп, если его переизберут президентом США. Под давлением ужасных потерь, истощения, травм и беспокойства относительно уменьшения поддержки Запада общественное мнение также несколько изменилось. В конце прошлого года Киевский международный институт социологии предлагал респондентам два варианта, что делать Украине, если "Запад существенно сократит помощь". Убедительное большинство в 58% заявило, что страна должна продолжать борьбу, даже с "рисками для территорий, контролируемых Украиной". Однако 32% отдали предпочтение второму варианту: "Военные действия прекращаются при наличии серьезных гарантий безопасности с Запада, но освобождение оккупированных Россией территорий откладывается на неопределенный срок".

То, какая территория будет потеряна, будет решающим для народного вердикта. Одно дело - идти на компромисс по Крыму и оккупированных Россией с 2014 года частей Донбасса; совсем другое - пожертвовать огромными участками украинской земли между ними, где около 2,5 миллионов человек имели свои дома и средства к существованию до полномасштабного вторжения.

"Чем шире будет территориальный компромисс, тем сильнее должны быть непосредственные гарантии безопасности Запада, и тем более вероятной будет перспектива членства в ЕС и НАТО в недалеком и неопределенном будущем. Даже в этом случае многие украинцы все равно будут разозлены на свое собственное правительство за то, что оно ведет переговоры о том, что они будут считать поражением, и будут озлоблены на Запад за то, что он фактически заставил их принять это", - пишет Эш.

Украина "на канатах"

Журналист пишет, что "Украина оказалась на канатах" ( боксерского ринга - УНИАН), вспомнив чемпионский бой украинца Александра Усика против Тайсона Фьюри.

"Победа с минимальным результатом в 12 раундах, а не нокаутирующий удар в пятом - лучшее, на что сейчас может надеяться родина Усика. Большая разница заключается в том, что Украина, в отличие от боксера, не может сама победить большего соперника. Ей сейчас нужна большая и смелая военная поддержка Запада, чтобы она могла поставить Путина-"Фьюри" на канаты. Тогда и только тогда Украина может дойти до такого результата, который большинство ее собственного народа будет считать победой, а большинство россиян - поражением. Это также должно быть целью Запада", - подытожил Эш.

Война в Украине - новости с нового фронта

Как сообщал УНИАН, 21 мая спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин отметил, что на Харьковском направлении Силы обороны заставили врага значительно снизить активность и частично вернули позиции, захваченные оккупантами.

По его словам, враг имеет большие потери и есть много случаев захвата россиян в плен. В то же время значительного усиления противником своих подразделений с других направлений зафиксировано не было.

24 мая Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что согласовано было решение об эвакуации детей в принудительный способ с законными представителями из отдельных населенных пунктов Харьковской области.

Речь идет о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки. Обязательную эвакуацию принудительно 123 детей планируется осуществить из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов.

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