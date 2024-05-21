На Харьковском направлении Силы обороны своими решительными действиями заставили врага значительно снизить активность, вернули частично позиции, захваченные оккупантами. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.
Он отмечает, что у врага большие потери и есть много случаев захвата россиянина в плен. При этом значительного усиления противником своих подразделений с других направлений не зафиксировано.
"Однако врага недооценивать не нужно, потому что у него вблизи северных границ с Харьковской областью развернута большая группировка войск и именно оттуда, возможно, частично и будет враг пополнять свои запасы тех сил и средств, которые уже уничтожены за более чем неделю боевых действий именно на Харьковщине. Есть вероятность того, что враг заводит определенные силы и средства, однако они нашими Силами обороны уничтожаются", - добавил он.Видео дня
Волошин отмечает, что в украинский плен попадает немало российских оккупантов. По его словам, среди них есть российские военнослужащие, которые добровольно сдаются в плен на Харьковском и других направлениях.
"Они всеми возможными средствами сигнализируют нашим дронам, выходят на украинские позиции, поднимают флаги и таблички разные. И это не единичные случаи. Потому что это им сохраняет жизнь", - сказал военный.
Ситуация на Харьковщине - последние новости
Как сообщал УНИАН, командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал, что российские оккупанты пытаются закрепиться в жилой застройке Волчанска Харьковской области, чтобы начать уличные бои. Но Силы обороны не дают им это сделать.
По его словам, в направлении Стрелечья - Глубокое Силам обороны удалось почти полностью стабилизировать ситуацию.
Также Силами обороны проводятся работы по улучшению своего положения, то есть выбивание противника с занимаемых им позиций.
Федоренко рассказал, что в рамках одной из таких операций разведывательному батальону 92-й штурмовой бригады совместно с ССО и батальоном "Ахиллес" удалось выбить противника с нескольких позиций, уничтожить противника, который засел, и также несколько представителей, взятых в плен, будут в дальнейшем обменяны на наших ребят, которые сейчас находятся в плену в РФ.
Вас также могут заинтересовать новости: