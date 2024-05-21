По словам Назара Волошина, на Харьковщине Силы обороны частично вернули свои позиции.

На Харьковском направлении Силы обороны своими решительными действиями заставили врага значительно снизить активность, вернули частично позиции, захваченные оккупантами. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

Он отмечает, что у врага большие потери и есть много случаев захвата россиянина в плен. При этом значительного усиления противником своих подразделений с других направлений не зафиксировано.

"Однако врага недооценивать не нужно, потому что у него вблизи северных границ с Харьковской областью развернута большая группировка войск и именно оттуда, возможно, частично и будет враг пополнять свои запасы тех сил и средств, которые уже уничтожены за более чем неделю боевых действий именно на Харьковщине. Есть вероятность того, что враг заводит определенные силы и средства, однако они нашими Силами обороны уничтожаются", - добавил он. Видео дня

Волошин отмечает, что в украинский плен попадает немало российских оккупантов. По его словам, среди них есть российские военнослужащие, которые добровольно сдаются в плен на Харьковском и других направлениях.

"Они всеми возможными средствами сигнализируют нашим дронам, выходят на украинские позиции, поднимают флаги и таблички разные. И это не единичные случаи. Потому что это им сохраняет жизнь", - сказал военный.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Как сообщал УНИАН, командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал, что российские оккупанты пытаются закрепиться в жилой застройке Волчанска Харьковской области, чтобы начать уличные бои. Но Силы обороны не дают им это сделать.

По его словам, в направлении Стрелечья - Глубокое Силам обороны удалось почти полностью стабилизировать ситуацию.

Также Силами обороны проводятся работы по улучшению своего положения, то есть выбивание противника с занимаемых им позиций.

Федоренко рассказал, что в рамках одной из таких операций разведывательному батальону 92-й штурмовой бригады совместно с ССО и батальоном "Ахиллес" удалось выбить противника с нескольких позиций, уничтожить противника, который засел, и также несколько представителей, взятых в плен, будут в дальнейшем обменяны на наших ребят, которые сейчас находятся в плену в РФ.

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