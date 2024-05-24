Обязательную эвакуацию 123 детей планируется осуществить из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов.

Согласовано решение об эвакуации детей принудительно с законными представителями из отдельных населенных пунктов Харьковской области.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, речь идет о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, вместе с их законными представителями.

Такое решение согласовали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

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"Обязательную эвакуацию принудительным способом 123 детей планируется осуществить из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов. Сначала эвакуированных планируют разместить в Харькове, а затем их будет принимать Волынская область", - говорится в сообщении.

К проведению эвакомероприятий присоединятся ЮНИСЕФ, а также организация "СОС Детские Деревни". Верещук подчеркнула важность налаживания каналов коммуникации между всеми, кто будет принимать в этом участие.

Отмечается также, что эвакуация будет проводиться в течение 60 суток, она осуществляется бесплатно.

Ситуация в Харьковской области

Как сообщал УНИАН, 21 мая спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин отметил, что на Харьковском направлении Силы обороны заставили врага значительно снизить активность и частично вернули позиции, захваченные оккупантами.

По его словам, враг имеет большие потери и есть много случаев захвата россиян в плен. В то же время значительного усиления противником своих подразделений с других направлений зафиксировано не было.

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