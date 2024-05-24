В частности, в районе Липцов враг понес существенные потери и перешел к активной обороне, интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский проинформировал о ситуации в Харьковской области и где продолжаются самые жесткие бои. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что продолжает свою работу в частях Восточного фронта.

"После первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине противник полностью увяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений. Сейчас враг с разных направлений перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно", - подчеркнул Сырский.

В районе Липцов враг также понес существенные потери, перешел к активной обороне, проводит минирование и огневое поражение позиций наших войск.

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"На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол", - рассказал главнокомандующий.

Кроме того, интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. Российские оккупанты пытаются любой ценой зацепиться за город, используют новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются нашими противотанковыми средствами и FPV-дронами еще в ходе выдвижения.

"Наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Враг пытается прорвать оборону наших войск на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка - Бердичи путем наступательных и штурмовых действий наиболее подготовленных подразделений", - отметил Сырский.

Он также рассказал, что наступательные действия происходят как с использованием бронетехники, так и в пешем порядке, нередко - на мотоциклах и багги.

"На других направлениях также неспокойно, но количество и интенсивность боевых действий значительно меньше", - сообщил главнокомандующий.

Сырский отметил, что ключевая цель его работы - изучение обстановки на месте, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством боеприпасов, дронов, средств радиоэлектронной борьбы и других видов материально-технического обеспечения, усиление резервами и тому подобное.

"Хочу отметить эффективную работу большинства командиров и штабов по организации боевых действий, огневому поражению противника, поддержанию взаимодействия с соседними частями. Конечно, есть проблемы, которые требуют быстрых и кардинальных решений", - подчеркнул он.

Главнокомандующий также сообщил, что отметил лучших и вручил награды воинам - солдатам, сержантам и младшим офицерам, которые храбро защищают наши позиции и выполняют основную боевую работу.

Бои в Харьковской области

Как сообщал УНИАН, 21 мая спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин отметил, что на Харьковском направлении Силы обороны заставили врага значительно снизить активность и частично вернули позиции, захваченные оккупантами.

По его словам, враг имеет большие потери и есть много случаев захвата россиян в плен. В то же время значительного усиления противником своих подразделений с других направлений зафиксировано не было.

Сегодня, 24 мая, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что согласовано было решение об эвакуации детей в принудительный способ с законными представителями из отдельных населенных пунктов Харьковской области.

Речь идет о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки. Обязательную эвакуацию принудительно 123 детей планируется осуществить из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов.

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