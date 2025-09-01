Приоритет - сбитие 'Шахедов': Зеленский о подготовке к энерготеррору со стороны РФ

Президент поручил осуществлять закупки дополнительных систем ПВО меньшей и средней дальности.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил поручение усилить противовоздушную оборону для защиты энергетических объектов Украины на фоне угрозы нового энергетического террора со стороны России.

Как сообщил глава государства по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, много деталей касалось подготовки к отопительному сезону.

"Первое - контроль за выполнением поручений и полная реализация договоренностей с партнерами. Еще с лета готовим сектора нашей энергетики к зиме. Благодарен всем, кто задействован и полностью выполняет поставленные задачи", - отметил Зеленский.

По его словам, важно опережать график подготовки, учитывая все угрозы.

"Второе - потребности противовоздушной обороны. Поручил секретарю СНБО Рустему Умерову скоординировать чиновников, областные администрации, энергокомпании для закупки дополнительных систем ПВО меньшей и средней дальности, а также увеличить финансирование для производителей дронов. Приоритет - сбивание "Шахедов", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что поручил еженедельно отчитываться по этим вопросам.

Отдельно на Ставке обсудили защиту сетей и энергообъектов в прифронтовых и приграничных громадах, резервное обеспечение.

"Третье - были доклады по направлениям по добыче, поставке энергоресурсов, генерации электричества. Важные результаты есть у команд "Нафтогаза" и "Укрэнерго". Спасибо", - сообщил Зеленский. Как добавил президент, утверждены дальнейшие меры для закупки необходимых объемов газа.

Кроме того, на заседании значительный компонент обсуждения касался Воздушных сил.

"Ускоряем поставки дополнительных систем ПВО для защиты от ракет. Рассчитываем на максимальную активность украинских дипломатов в соответствующих контактах с партнерами", - добавил Зеленский. Также глава государства отметил, что готовится проведение заседания технологической Ставки с участием производителей украинских ракет, ключевых типов дронов и инструментария ПВО.

"Увеличим производство наших средств поражения. Качество украинских дипстрайков должно ощутимо возрасти", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, аналитики Института изучения войны (ISW) прогнозируют усиление воздушных атак со стороны россиян по Украине в ближайшие недели. Одной из главных целей врага могут стать объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что российские захватчики могут в очередной раз попытаться сделать зиму холодной для Украины через массированные обстрелы объектов энергетики.

