Украина готова к переговорам на уровне лидеров, но единственное, что делает Россия, - это вкладывается в дальнейшую войну, заявил президент Украины.

Россия продолжает подавать сигналы о продолжении войны, хотя в настоящее время должна была бы быть готова к переговорам на уровне лидеров, как это предполагалось почти две недели назад на переговорах в Вашингтоне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Украина, безусловно, готова к этому. Но единственное, что делает Россия, - это вкладывается в дальнейшую войну. Все сигналы от них - именно об этом. Сейчас, во время своего визита в Китай, Путин (Владимир Путин - российский диктатор, - УНИАН) снова будет выкручиваться - это его спорт №1", - отметил глава государства.

Он напомнил, что "все в мире заявляли, что надо прекратить огонь": и Китай, и Индия, и другие лидеры, которые, как отметил Зеленский, сейчас тоже на саммите в Китае, как и российский диктатор.

"Сегодня есть принципиальное заявление Папы Римского - спасибо за это. Единственный, кто хочет войны, - это Россия. Поэтому будем давить и дальше, именно на Россию надо давить. Мы рассчитываем, что никто не будет терпеть затягивание войны", - высказался президент Украины.

Он добавил, что Украина рассчитывает на сильную позицию США, Европы, стран "двадцатки".

Как сообщал ранее УНИАН, президент США Дональд Трамп после после после переговоров в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами 18 августа, заявил, что началась подготовка к встрече украинского и российского президентов. Трамп добавил, что после этой встречи должна состояться трехсторонняя встреча - с участием Зеленского, Путина и его самого.

Однако уже менее чем через две недели, 30 августа, Трамп уже выразил сомнение, что будет двусторонняя встреча Путина и Зеленского. Что касается трехсторонней встречи с его участием, то Трамп считает, что она может состояться. "Трехсторонняя встреча может произойти. Двусторонняя - я не знаю", - сказал президент США.

Между тем аналитики американского Института изучения войны считают, что Путин не хочет встречаться с Зеленским. По их мнению, он сигнализирует об этом, в частности, через заявления своего министра иностранных дел Сергея Лаврова. Последний недавно заявлял, что президент РФ встретится с украинским президентом только в том случае, "когда повестка дня для саммита будет готова". Однако, подчеркивал он, "эта повестка дня вообще не готова".

