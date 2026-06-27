Дешевый Patriot: в Fire Point раскрыли, чего ожидать от новой системы ПВО Freya

У Украины нет 10–15 лет на создание этой ракеты, как это было с Patriot, отметил Штилерман.

На данный момент уже существуют все решения для создания системы ПВО Freya, которая будет общей для Украины и Европы. Об этом в интервью PRESSING заявил соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман.

"Это дешевый Patriot. Просто там все решения уже есть, нужно собрать, как конструктор. Была ракета-перехватчик, мы её сделали, сказали – вот аналог С-400, берите, если она удовлетворяет по ТТХ (тактико-технические характеристики, – ред.). Давайте тренировать её для перехвата", – сказал Штилерман.

Он добавил, что на данный момент у Европы нет опыта перехвата новейших баллистических ракет. По его словам, большинство их учений проходит на старых образцах, изготовленных из алюминия и имеющих большие габариты.

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"А на новейших ракетах они ещё не тренировались, свои радары не отрабатывали. Чтобы отработать работу радара, нужно знать траекторию, по которой движется цель. То есть для этого нужно проводить тестовые запуски. А каждый тестовый запуск сейчас обходится примерно в 5 млн долларов. Мы их пригласили, говорим: сейчас будет большое количество тестовых полётов как FP-7, так и FP-9. Приезжайте, настраивайте свои радары на наших тестовых запусках. Далее берите нашу ракету. Мы открываем доступ к нашему программному решению. Вы видите, что мы не можем отключить его дистанционно после продажи. То же самое мы требуем от вас", – пояснил Штилерман.

На уточнение о том, что американскую систему Patriot дорабатывали в течение 10–15 лет, Штилерман ответил:

"У нас нет (столько времени, – УНИАН). Поэтому мы и говорим – нам нужны от вас радары, нам нужны центры Command and Control, нам нужен uplink, нам нужна ГСН (головка самонаведения, – УНИАН). Все, после этого это очень легко интегрируется".

Система ПВО Freya: что известно

Ранее обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников отмечал, что для проекта Freya могут не производить новую систему ПВО, а модернизировать уже существующую. По его словам, Fire Point может предложить имеющуюся у них ракету FP-7.х и интегрировать её в существующие пусковые установки, например, IRIS-T.

О работе над ракетой для ПВО FP-7.х ранее сообщали и другие СМИ. Как отмечало немецкое издание Tagesspiegel, именно эта ракета может стать основой для будущего проекта Freya, в который также войдет радар для обнаружения целей. По данным СМИ, компания планирует завершить разработку системы к концу 2027 года.

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