Предприятие может оставаться остановленным до конца месяца.

После атаки украинских дронов Саратовский нефтеперерабатывающий завод на Волге прекратил первичную переработку нефти.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. Отмечается, что предприятие может не работать до конца месяца.

Об ударах по Саратовскому НПЗ украинские военные информировали во вторник, 11 ноября. Эти атаки вызвали взрывы и пожар в районе объекта.

Видео дня

Завод был поражен и в пятницу, 14 ноября.

Губернатор Саратовской области заявил о повреждении гражданской инфраструктуры. В результате на заводе загорелся большой резервуар. Компания "Роснефть", которая контролирует завод, не ответила на запрос о комментарии.

"Источники сообщили, что удары могли повредить установку первичной переработки нефти CDU-6, единственную установку первичной переработки на заводе. Его номинальная суточная мощность составляет около 20 000 метрических тонн, или 147 000 баррелей нефти", – сказано в материале.

Авторы отмечают, что за 2024 год на Саратовском НПЗ было переработано 5,8 млн тонн нефти. В общей картине это около 2,2% переработки нефти в России.

Завод произвел 1,9 млн тонн дизельного топлива, 1,2 млн тонн бензина и 1 млн тонн мазута.

Удары по России

В ночь на пятницу, 14 ноября, были нанесены удары по объектам на территории России. По данным Генштаба ВСУ, были применены и ракеты "Нептун".

Военные информировали, что в ходе атаки поражен пункт базирования кораблей "Новороссийск" в Краснодарском крае (РФ) и другие военные объекты страны-агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: