Ряд пораженных объектов использовался для нужд армии РФ.

Силы обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, АО Морской нефтяной терминал в Феодосии и ряд объектов на временно оккупированной территории Донецкой области, сообщили в Генштабе ВСУ.

Сообщается, что удар по Саратовскому НПЗ был нанесен 11 ноября. Предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов - бензины, мазут, дизельное топливо, вакуумный газойль, серу техническую. Кроме того, оно задействовано в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

"Зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался массивный пожар. Результаты попаданий уточняются", - добавили в Генштабе.

Кроме того, Силы обороны Украины поразили АО Морской нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии. В Генштабе отметили, что это ключевой узел поставки горюче-смазочных материалов морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины. Известно о попадании в резервуары на территории объекта. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Также украинские защитники нанесли удары по складу материально-технического обеспечения оккупантов в Донецке и сосредоточению живой силы в районе Очеретино.

"Ударные БпЛА достигли районов целей. Результаты уточняются. Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.

Удары по РФ: другие важные новости

В ночь на 9 ноября в Воронеже объявляли ракетную опасность, сообщалось об атаке на местную ТЭЦ. Местные жители сообщали о звуках взрывов, после которых в некоторых регионах города пропал свет.

О последствиях атак украинских дронов и ракет пишет The Moscow times. Отмечается, что удары Украины задели по меньшей мере 30 заводов по всей стране, объемы нефтепереработки в России упали на 10%, до 4,86 млн баррелей в сутки. На фоне этого, в РФ наблюдается бензиновый кризис, который увеличил стоимость топлива на 40%-50% с начала года и привел к его дефициту.

