По мнению Коваленко, удары по нефтебазам могут оказаться для России более болезненными и патовыми, чем все остальные попытки надавить на военно-политический режим РФ.

В последнее время Силы обороны Украины переключились с ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам на удары по нефтебазам. Военный эксперт Александр Коваленко объясняет, что стоит за этим решением и почему эта стратегия в случае успеха может привести к коллапсу в России.

Как отмечает эксперт, удары ВСУ по российским НПЗ приводили к их временной остановке, проведению ремонтных работ, но все же они возвращались в рабочее состояние.

"Дело в том, что НПЗ – это как маленький город. Чтобы остановить его работу на год и более, необходимо средство поражения куда мощнее дрона с боевой частью весом 30 кг взрывчатого вещества", - объясняет эксперт.

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Эффект от ударов по резервуарам

В то же время нефтебазы – совсем другое дело. Как огбъясняет эксперт, если на нефтяную базу, где размещено 20-30 резервуаров, направляются 10 дронов-камикадзе, то даже если девять из них будут сбиты средствами ПВО, то один все равно достигнет своей цели и уничтожит один резервуар. А от него заполыхает соседний, а за ним еще один – и так может выгореть вся нефтебаза. при этом у России ограниченное количество резервуаров, восстановление которых или строительство новых даже после поражения обычным дроном-камикадзе занимает намного больше времени, чем восстановление после аналогичного удара по нефтеперерабатывающему заводу.

"Второй важный аспект – влияние на фронт. Чем меньше функционирующих нефтебаз находится ближе к границе, тем сложнее обеспечение российских оккупационных войск горюче-смазочными материалами. Логистика играет важную роль в доставке ГСМ передовым подразделениям, и большая часть нефтебаз, находящихся в зоне риска, – это именно те, которые хранят и отправляют продукцию российским войскам", - пишет он.

И третий аспект от удара по резервуарам - влияние на добычу нефти в РФ. Как объясняет Коваленко, у добычи нефти в России очень много подводных камней, и один из них состоит в невозможности остановить эту добычу на большинстве скважин.

В 2019 году "Роснедра" провели инвентаризацию месторождений, и по ее результатам выяснилось, что из 2700 с суммарными запасами в 28,9 млрд тонн нефти 600 месторождений экономически не выгодны для разработки. Если же на имеющихся, в большинстве своем практически истощенных месторождениях остановить добычу нефти, то их уже невозможно будет через какое-то время восстановить, объясняет эксперт.

"Уничтожение резервуаров, которых у России все же ограниченное количество, а постройка новых занимает годы, может привести РФ к нефтяному коллапсу, когда не только не будет баз для хранения, но и будет поставлен вопрос ребром: а что делать с нефтью, которую добываем? Выливать в поле?", - добавляет Коваленко.

Как подытоживает эксперт, удары по нефтебазам могут оказаться для России более болезненными и патовыми, чем все остальные попытки надавить на военно-политический режим РФ.

Удары ВСУ по российским нефтебазам

Ранее стало известно, что ГУР в совместной операции с ССО поразили нефтебазу ФГКУ "Атлас" управления Федерального агентства государственных резервов. После удара загорелись два резервуара с топливом, еще несколько имеют следы повреждений.

Между тем источник УНИАН в украинской разведке сообщал, что дроны ГУР МО Украины поразили нефтебазу ФГКУ "Зенит" в Кировской области РФ. Удар был нанесен с помощью по меньшей мере пяти БПЛА. В результате этого возник пожар на двух резервуарах нефтебазы.

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