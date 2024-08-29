Генштаб подтвердил поражение двух важных целей на территории РФ

Дроны посетили Ростовскую и Кировскую области.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил информацию о поражении еще одного стратегического объекта на территории РФ.

"В ночь на 28 августа нанесен удар по нефтебазе "Атлас", что в Ростовской области РФ. В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Известно о привлечении пожарных поездов к ликвидации последствий возгорания", - сообщили в Генштабе.

Там также добавили, что задачу выполнили подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил и Главного управления разведки МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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Кроме того, украинские защитники поразили нефтебазу "Зеніт" в Кировской области и полевой артиллерийский склад российских войск "Запад" в Воронежской области РФ.

"Подробная информация о последствиях поражения пока уточняется. Силы обороны продолжают принимать все меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов и прекращения Россией вооруженной агрессии против Украины", - добавили в Генштабе.

Атаки на территорию РФ: что известно

Накануне источник УНИАН в спецслужбе сообщил, что ГУР в совместной операции с ССО поразили нефтебазу ФГКУ "Атлас" управления Федерального агентства государственных резервов.

Впоследствии в сети появились спутниковые снимки атакованного объекта. В частности, на фотографиях видно, что после удара загорелись два резервуара с топливом, еще несколько имеют следы повреждений.

Между тем источник УНИАН в украинской разведке сообщал, что дроны ГУР МО Украины поразили нефтебазу в Кировской области РФ. Речь шла о нефтебазе ФГКУ "Зенит" в районе населенного пункта Котельнич. Удар был нанесен с помощью по меньшей мере пяти БПЛА. В результате этого возник пожар на двух резервуарах нефтебазы.

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