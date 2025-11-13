Для проламывания защиты надо запускать больше дронов-обманок, которые будут прикрывать настоящие ударные дроны.

С целью истощения российских ресурсов противовоздушной обороны и введения россиян в заблуждение Украина запускает вместе с ударными дронами много дронов-обманок. Об этом полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан сообщил в эфире на Radio NV.

Свитан отметил, что россияне сбивают десятки украинских дронов, но речь идет о дронах-обманках, которые запускаются с целью проламывания фронтовой российской ПВО, особенно в районе Брянской и Курской области.

"Даже сегодня по российской сводке по 30-40 беспилотников было сбито над Курской и Брянской областями. Это обманки. Это летучие доски, по 200-300 долларов, которые наши специалисты ставят на крыло и отправляют на прикрытие основных ударных дронов", - подчеркнул Свитан.

В этой связи, он объяснил две задачи дронов-обманок:

"Во-первых, они отвлекают внимание ПВО противника. Во-вторых, выматывают самолеты и вертолеты, потому что россияне поднимают авиацию. Они вытягивают на себя ракеты, которые стоят сотни тысяч долларов по некоторым позициям. Есть разные ракеты. Идет истощение российской ПВО за счет большого количества дронов-обманок".

Он отметил, что один ударный дрон прикрывают десять дронов-обманок. Именно эти фиктивные дроны принимают на себя основной удар от российских сил ПВО. В то же время количество ударных дронов, которые пролетают дальше, небольшое.

"Три, пять, семь ударных дронов проходят. Когда они идут на нефтеперерабатывающий завод, этого достаточно, чтобы вывести из строя или остановить технологический цикл на российском нефтяном объекте", - добавил Свитан.

Эксперт отмечает, что иногда даже достаточно одного или двух дронов для выполнения боевой задачи.

По его словам, россияне уплотнили фронтальные средства ПВО, и для проламывания этой защиты надо запускать много дронов-обманок.

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Силы обороны Украины регулярно поражают нефтеперерабатывающие заводы в глубоком тылу российской территории.

В частности, недавно Силы обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, АО Морской нефтяной терминал в Феодосии и ряд объектов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также на днях дальнобойные беспилотники СБУ устроили "хлопок" на нефтеперерабатывающем заводе "Башнафта-УНПЗ". Он расположен в городе Уфа (республика Башкортостан).

