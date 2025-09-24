Это один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.

Дроны СБУ второй раз за последние семь дней долетели до Башкортостана и поразили нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром Нефтехим - Салават". Об этом УНИАН сообщили источники в Службе безопасности.

Отмечается, что это один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Он производит 150 наименований продукции: автомобильных бензинов, дизельного топлива, мазута, битума, полиэтиленов. Расстояние от территории Украины до цели - около 1400 километров.

По словам собеседника, в результате нескольких попаданий беспилотников ЦСО "А" СБУ на территории завода возник пожар: в воздух поднимается огромный столб черного дыма.

"СБУ продолжает наносить прицельные дипстрайки по объектам, которые финансируют войну против нашего государства. Сезон "хлопков" на российских НПЗ в самом разгаре. Страна-бензоколонка должна окончательно осознать, что агрессия против Украины обходится ей очень дорого", - сообщил информированный источник в СБУ.

Атаку также подтвердил глава Башкортостана Радий Хабиров.

"Газпром нефтехим Салават" подвергся очередной террористической атаке беспилотников. Выясняем степень повреждений. На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара", - написал он.

Предыдущая атака на завод

Как сообщал УНИАН, 18 сентября дальнобойные дроны СБУ устроили громкий "хлопок" на ООО "Газпром Нефтехим Салават".

Дроны поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 - сердце завода. Именно она сначала очищает нефть от воды и солей, после чего ее уже можно превращать в бензин, дизель, керосин и мазут. На территории завода был сильный пожар и поднимался черный столб дыма. Факт повреждения НПЗ также подтвердили представители власти Башкортостана.

