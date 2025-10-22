Под прицелом были предприятия в Мордовии и Дагестане.

Предположительно, ночью 22 октября дроны атаковали Саранский механический завод в Мордовии РФ, который производит, в частности, взрывчатые вещества, и нефтеперерабатывающий завод в Махачкале (Дагестан).

Телеграм-канал ASTRA отмечал, что момент ночной атаки БПЛА на Саранск попал на видео, кадры удалось геолоцировать. Там пришли к выводу, что по меньшей мере один беспилотник попал по территории упомянутого предприятия.

Кроме того, глава Мордовии подтверждал, что в результате атаки БпЛА одно из предприятий региона получило повреждения, однако он не указал, какое именно.

Как пишет ASTRA, Саранский механический завод производит оборудование и детали для различных отраслей промышленности, в первую очередь - для машиностроения и, частично, оборонного сектора. В 2020 году, по данным СМИ, деятельность предприятия была частично приостановлена на 90 дней из-за нарушения требований безопасности при производстве взрывчатых веществ, отметило издание.

По данным российских СМИ, беспилотники также атаковали производственное предприятие и помещение недостроенного торгового центра в Махачкале. Атаку подтвердил глава Дагестана Сергей Меликов.

Предположительно, речь идет о нефтеперерабатывающем заводе "Дагестанские новые технологии".

"Махачкала. Дагестан. Более 1200 км. от ЛБЗ. Под атакой НПЗ ООО "Дагестанские новые технологии" (Дагнотех). Мощность до 2,5 млн тонн в год", - написал в своем телеграм-канале руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Украинские удары по РФ

Как сообщал ранее УНИАН, один из крупнейших НПЗ в России остановил работу из-за атаки беспилотников. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе в Новокуйбышевске в Поволжье, который принадлежит российской компании "Роснефть". По данным Reuters, в понедельник, 20 октября, приостановила работу установка первичной переработки нефти CDU-11 мощностью 18 900 метрических тонн в сутки, что составляет около 138 500 баррелей. А накануне была приостановлена другая ключевая установка - CDU-9.

Также недавно дроны поразили российский НПЗ в 1400 километрах от границы с Украиной - "Башнафта-УНПЗ", который расположен в городе Уфа республики Башкортостан. Как сообщили УНИАН источники в Службе безопасности Украины, Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров РФ и обеспечивает топливом и горюче-смазочными материалами вооруженные силы врага.

Bloomberg писал, что украинские удары заставляют Россию продавать больше нефти. По данным издания, за период с 21 сентября по 19 октября из российских портов ежедневно в среднем экспортировалось 3,82 млн баррелей, что на 80 тысяч баррелей больше, чем за период с 14 сентября по 12 октября.

