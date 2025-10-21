По данным издания, предприятие может возобновить работу в ноябре.

Нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевске в Поволжье, который принадлежит российской компании "Роснефть" в воскресенье, 19 октября, остановил работу после очередной атаки украинских беспилотников, пишет Reuters ссылаясь на два собственных источника.

В сообщении говорится, что эту информацию изданию рассказали в понедельник, 20 октября, но "Роснефть" не предоставила комментариев, правдивая ли это информация.

Издание отметило, что губернатор Самарской области Вячеслав Федоришев сообщил в воскресенье, 19 октября, в социальных сетях, что против украинских дронов были применены средства противовоздушной обороны. Примечательно, что местный аэропорт и услуги мобильного интернета были временно приостановлены.

Уточняется, что в понедельник, 20 октября, приостановила работу установка первичной переработки нефти CDU-11 мощностью 18 900 метрических тонн в сутки, что составляет около 138 500 баррелей.

Накануне, в воскресенье, 19 октября, была приостановлена другая ключевая установка - CDU-9. Это уже не первый раз, когда завод вынужден был приостанавливать первичную переработку из-за атаки беспилотников. Добавляется, что в прошлом месяце уже была похожая ситуация.

По данным издания, предприятие может возобновить работу уже в начале следующего месяца - ноября. За прошлый 2024 год Новокуйбышевский НПЗ переработал 5,74 млн тонн сырой нефти, произведя 1,10 млн тонн бензина, 1,64 млн тонн дизельного топлива и 1,27 млн тонн мазута.

Примечательно, что предприятие входит в пятерку крупнейших производителей газоперерабатывающей, нефтехимической и органосинтетической продукции в России и Восточной Европе. На территории России это предприятие единственное производит синтетический этанол и пара-трет-бутилфенол (ПТБФ) - уникальный продукт для РФ и стран СНГ.

Ситуация в России после атак дронов

Ранее УНИАН сообщал, что Оренбургский газоперерабатывающий завод, который является крупнейшим объектом такого типа в мире, приостановил забор газа из Казахстана после атаки украинского дрона. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что завод был частично поврежден, в цехе завода возник пожар. Это первый зафиксированный удар по заводу, который является частью Оренбургского газохимического комплекса.

Также мы писали, что украинские удары оказались очень успешными, ведь были сокращены экспортные доходы и зафиксирован дефицит бензина по всей РФ. Кремль стремится скрыть масштабы убытков, нет сомнений, что эти удары дают обычным россиянам понимание того, к чему привело вторжение российского диктатора Владимира Путина. Владельцы автомобилей по всей России вынуждены стоять в очередях за бензином из-за проблем с поставками, которых не было с темных времен начала 1990-х годов.

