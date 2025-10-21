Заявление Трампа о том, что Индия пообещала прекратить импорт российской нефти, пока не влияет на экспорт российского сырья в Нью-Дели.

Экспорт российской нефти за последние четыре недели вырос до самого высокого уровня за последние 2,5 года, приблизившись к максимуму с момента вторжения РФ в Украину. Происходит это на фоне систематических и результативных ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, сообщает Bloomberg.

По данным издания за период с 21 сентября по 19 октября из российских портов ежедневно в среднем экспортировалось 3,82 млн баррелей, что на 80 тысяч баррелей больше, чем за период с 14 сентября по 12 октября.

Несмотря на падение цен на нефть, экспортная выручка России за отчетный период выросла на 5 млн долларов - до нового 11-месячного максимума, что составляет 1,5 млрд долларов в неделю. Российские баррели преимущественно экспортируются либо в страны Азии, либо через Азию.

За этот же период объем поставок российской нефти в страны Азии вырос до 3,47 млн баррелей в сутки (против 3,36 млн баррелей в период с 14 сентября по 12 октября). При этом конечный пункт назначения части танкеров, которые направлялись в Азию с российским сырьем, неизвестен.

В этом контексте издание отмечает, что хотя президент США Дональд Трамп и заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал отказаться от покупки российской нефти, и "есть признаки того, что некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы диверсифицируют закупки сырой нефти", пока нет четких доказательств того, что потоки из России подвергнутся серьезному удару.

При этом издание не исключает, что морской экспорт нефти из РФ приблизился к максимуму, поскольку порты работают на уровне, близком к историческим максимумам. К тому же часть нефтеперерабатывающих заводов восстанавливают работу после устранения повреждений вследствие ударов украинских беспилотников.

Удары Украины по российским НПЗ - последние новости

Украина продолжает систематически и результативно атаковать российские НПЗ. В частности, нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевске в Поволжье, который принадлежит российской компании "Роснефть" в воскресенье, 19 октября, остановил работу после очередной атаки украинских беспилотников.

На прошлой неделе украинские дроны посетили завод "Башнафта-УНПЗ", который находится в 1400 километрах от украинской границы.

В целом с начала августа Украина нанесла не менее 28 ударов по ключевым российским нефтеперерабатывающим заводам.

Украинские удары принесли РФ, с одной стороны, бензиновый кризис, но, с другой стороны, экспорт нефти вырос до 16-месячного максимума.

