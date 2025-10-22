У украинских военных в последние месяцы появились новые категории БпЛА.

Украина в войне с Россией ежедневно применяет около 9000 дронов. Об этом сообщил начальник управления радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины Иван Павленко на конференции Cipher Brief во вторник, 21 октября, пишет Bloomberg. По его словам, это количество включает ударные, разведывательные и логистические беспилотники.

"Я думаю, что сегодня это было бы около семи, восьми, возможно, девяти тысяч дронов в день", - цитирует издание Павленко.

Генерал США в отставке Дэвид Петреус, который тоже участвовал в конференции, отметил, что это количество впечатляет, особенно на фоне того, что Соединенные Штаты производят всего несколько сотен тысяч дронов в год.

"То, что там происходит, действительно захватывает дух", - сказал Петреус.

Павленко рассказал, что у украинских военных в последние месяцы появились новые категории беспилотных летательных аппаратов, в частности различные типы дронов-перехватчиков. Некоторые из них предназначены для противодействия российским беспилотникам "Шахед", разработанным в Иране, и даже управляемым ракетам, добавил он.

Как отмечается в статье, Украина быстро приобрела опыт в проектировании и производстве беспилотников после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Производители научились быстро корректировать конструкцию своих беспилотников, чтобы опережать изменения в тактике России.

Издание пишет, что Киев ведет переговоры с Соединенными Штатами относительно возможного соглашения о производстве украинских беспилотников в США или в Европе, которые можно было бы экспортировать для использования американскими военными.

Как сообщал ранее УНИАН, Украина начала использовать дроны-приманки наподобие российских приманок "Гербера". В этом году планируется выпустить 30 тысяч БпЛА дальнего действия, среди которых должно быть неизвестное количество приманок, которые могут истощить или отвлечь оборону и дать ударным дронам больше шансов прорваться.

Также стало известно, что Украина запускает в серию убийцу "Шахедов" со скоростью более 300 км/ч. В украинской компании "Генерал Черешня" сообщили об успешном завершении испытаний нового зенитного дрона Bullet. Его разработали в очень сжатые сроки в тесном сотрудничестве с подразделениями обороны. Для этого разработчики эффективно объединили существующие аэродинамические решения и современное программное обеспечение.

Кроме того, мы писали, что украинские дроны могут достичь расстояния и до 3000 км, и для этого необходимы большие беспилотники со значительным запасом топлива, однако полезная нагрузка будет ограниченной. Об этом рассказывал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов.

