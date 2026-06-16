Раньше ПВО, теперь - логистика: Плетенчук намекнул на продолжение операции по изоляции Крыма

Уничтожение логистики россиян – это далеко не первая фаза действий Украины по изоляции полуострова, сообщил представитель ВМС.

Действия Сил обороны Украины на юге по уничтожению логистики россиян – это далеко не первая фаза наших действий по изоляции временно оккупированного Крыма. Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Украинского радио.

"Сейчас мы говорим о "вишенке на торте". Я не хочу говорить, что это завершающая стадия, чтобы лишний раз не давать излишних надежд, но это далеко не первая фаза наших действий", – сказал он.

Пресс-секретарь напомнил, что в течение последнего года планомерно уничтожаются системы противовоздушной обороны в Крыму, и не только. По его словам, после уничтожения ПВО следующими целями уже будут те элементы военной инфраструктуры, которые она прикрывала.

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Плетенчук подчеркнул, что ПВО врага уничтожают для того, чтобы расчистить себе путь, и на данный момент это уже результат этих действий – возможность применить эти системы вооружения для уничтожения, например, логистики.

"Это комплексно сочетается с развитием этих систем. Потому что да, дроны работают на больших расстояниях, и, конечно, здесь не обошлось без вмешательства украинского "технического гения", который дорабатывает все, что видит, модернизирует так, что даже производители часто удивляются. И эта система касается не только Сил беспилотных систем. Я вижу это постоянно… Все это приносит результат. То есть инициатива украинцев на самом деле играет, пожалуй, одну из самых больших ролей во всех успехах", – пояснил он.

Удары по логистике россиян: что известно

Как сообщал УНИАН, благодаря тому, что Силы обороны Украины наносят удары по логистике россиян, в частности по мостам, активность штурмов врага снизилась. Речь идет не только о Чонгарском мосте, но и об ударах по мостам на Северо-Крымском канале и трассе, ведущей от российского Таганрога в Крым.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин предположил, что снижение активности обусловлено тем, что враг накапливает силы на определенных участках. В то же время, рассказал он, количество ударов дронов и артиллерийских обстрелов со стороны противника не уменьшается. Кроме того, россияне активнее применяют авиацию именно из-за проблем с логистикой. Как пояснил пресс-секретарь, противник пытается заменить определенные виды вооружения другими. Например, уменьшение артиллерийских ударов россияне компенсируют увеличением КАБ.

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