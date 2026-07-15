В Крыму блэкаут: обесточена Керчь и ряд районов, есть проблемы с водой

Проблемы связаны в атакой украинских дронов, заявляют оккупанты.

Керчь и ряд районов в аннексированном Крыму обесточены после атаки украинских беспилотников. В то же время наблюдаются перебои с водоснабжением. Об этом сообщил назначенный РФ "глава администрации Керчи" в аннексированном Крыму Иван Кошель.

"К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Все службы города задействованы в аварийно-восстановительных работах", - написал он в Telegram.

Гауляйтер призвал сохранять бдительность и доверять только вранью оккупационных властей.

Видео дня

Как пишет ASTRA, в "Крымэнерго" также подтвердили, что в результате атак БПЛА на объекты электроснабжения "часть населенных пунктов Северно-Западного и Восточного энергорайонов полуострова полностью обесточены".

Там отметили, что на полуострове действуют ограничения электроснабжения.

Кроме того, в ГУП РК "Вода Крыма" поинформировали, что в связи с аварией на сетях "Крымэнерго" снижено давление воды в девяти районах аннексированного Крыма.

Ситуация в Крыму: что известно

Как сообщал УНИАН, в начале июля отключения водоснабжения были в части Симферополя, Алушты, Белогорска, Джанкоя, Евпатории, Керчи, Армянска, Яны Капу (Красноперекопска), Сак и Феодосии.

Так называемые "власти" объясняли перебои "аварийно-ремонтными работами". При этом без водоснабжения остались не только жители городов, но и жители окрестных сел.

Было отключено электроснабжение на южном берегу Крыма и в Симферополе из-за повреждения высоковольтной линии.

В то же время, 8 июля, был нанесен удар по ключевой точке ввода электроэнергии в оккупированный Крым из Российской Федерации, а также по пяти электроподстанциям, полигону и трем РЛС. Речь идет о поражении ключевого объекта приема электроэнергии – энергомоста "Кубань-Крым", являющегося точкой входа с материка РФ на оккупированный полуостров.

Длина энергомоста – 14,5 км, он проложен в виде четырёх подводных кабельных линий. Пораженный переходный пункт ПП-2 "Крым" принимает эти подводные кабели и переводит их в воздушные ЛЭП.

Вас также могут заинтересовать новости: