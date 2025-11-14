Влада Либерова сейчас на девятом месяце беременности.

Ночью 14 ноября во время массированной атаки России на Киев обломки одного из сбитых ударных дронов типа Shahed упали рядом с домом, в котором живут известные украинские фотографы Константин и Влада Либеровы.

"Это была очень страшная и тяжелая ночь для Киева. Мы давно не слышали таких громких взрывов. Десятки ракет и "шахедов" пролетали над городом. Некоторые из них попадали прямо в жилые дома. Прошлой ночью несколько человек погибли, десятки получили ранения", - написали они в Instagram, поделившись фото и видео.

Звуки на опубликованном видео сняла Влада, которая сейчас на девятом месяце беременности.

"Представьте, каково это - проходить беременность с такими звуками?" - говорится в публикации.

Недавно фотографы сообщили радостную новость о том, что в их семье ожидается пополнение.

Атака на Киев 14 ноября 2025-го - что важно знать

Напомним, как писал УНИАН, ночью 14 ноября Россия массированно атаковала ракетами и дронами Киев.

Сообщалось о попаданиях во многих районах столицы, в том числе в многоэтажки. Пострадали более 30 жилых домов в Днепровском, Подольском, Шевченковском, Соломенском, Голосеевском, Святошинском, Дарницком, Деснянском и Оболонском районах.

