Убийство военного медика на Донбассе: в МИД обещают максимальную огласку

Тело медика остается на поле боя.

В Министерстве иностранных дел Украины убийство военного медика на Донбассе назвали военным преступлением и варварством.

Читайте такжеПрокуратура: убийство военного медика – это третий зарегистрированный факт вероломства оккупантов после Иловайска и ДАПаОб этом говорится в сюжете ТСН.

«Мы сделаем все для того, чтобы враг заплатил за это преступление», – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба

В министерстве обещают, что информация об убийстве военного медика будет разглашена максимально.

Как известно, врач был в составе группы, которая должна была забрать тело погибшего украинского бойца с линии фронта. Боевики пообещали режим тишины: украинская эвакуационная группа была в белых шлемах и с четкими опознавательными знаками. Но, несмотря на это, террористы открыли огонь.

Медик погиб. Его тело остается на поле боя. Там же – раненый разведчик, которого тот пытался спасти.

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