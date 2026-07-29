У нас 500 компаний: Зеленский рассказал, как Путин потерял инициативу в войне

Президент подчеркнул, что конфликт превратился в гонку инноваций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин потерял инициативу в войне, и военные технологии Украины изменили динамику поля боя.

В интервью Fox News он отметил, что в Украине сейчас 500 компаний разрабатывают технологии вооружений, чтобы превзойти Россию.

"С начала войны, когда Путин сказал, что оккупирует нас за два-три дня, сейчас мы строим огромную военно-техническую промышленность. У нас 500 компаний с очень сильными технологиями", - сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что конфликт превратился в гонку инноваций, стратегия постоянно меняется, поскольку такие виды оружия, как беспилотники, быстро устаревают, если их не адаптировать.

"Мы понимаем, что эта война меняется каждые три-шесть месяцев. Мы должны менять технологии", - отметил он.

Он также добавил, что у России больше людей, поэтому Украина должна действовать быстрее в этой гонке.

"Мы должны действовать быстрее Путина, потому что у Путина больше людей… и мы должны спасать наших людей и использовать больше технологий, чем [их] люди", - сказал он.

Зеленский также заявил, что расширение военных возможностей Украины и удары по российским целям отобрали у Путина инициативу.

"Путин теряет 30 000 солдат в месяц. Потери велики, но он не хочет прекращать эту войну. Поэтому сейчас инициатива не в руках Путина", - сказал он.

Украинское оружие

Ранее главный конструктор и совладелец Fire Point Денис Штилерман заявил, что осенью этого года по Москве будут нанесены удары баллистическими ракетами украинского производства.

Он также заявил, что украинская баллистическая ракета с дальностью до 850 км будет готова уже в середине 2026 года. По его словам, такие ракеты имеют много преимуществ по сравнению с российскими "Искандерами" - они летят дальше, несут больше, стоят дешевле, а скорость достижения цели в полтора раза выше, чем у "Искандера".

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