Обсуждают ли возвращение Крыма после ударов ВСУ: Зеленский дал ответ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал судьбу оккупированного Крыма, и ответил, обсуждается ли судьба полуострова на переговорах о прекращении войны.
В интервью Fox News ведущий спросил Зеленского, стал ли Крым снова предметом переговоров на фоне усиления ударов Украины по полуострову.
В ответ Зеленский сказал, что пока этого не произошло.
"Жаль, но нет. Или пока нет. Но посмотрим", - отметил президент.
Он подчеркнул, что земля важна, но главная ценность – это люди.
"Земля очень важна. Это наша территория. Это наша история. Но самое главное – не потерять людей", - сказал он.
Удары по Крыму
Как пишет NYT, Удары ВСУ по Крыму привели к тому, что сотни тысяч людей на территории, контролируемой Россией, остаются без электроэнергии и воды по несколько дней подряд.
Издание отмечает, что атака на энергетическую инфраструктуру в Крыму является зеркальным отражением гораздо более масштабных, многолетних российских авиаударов по гражданским энергетическим системам Украины, из-за которых каждую зиму миллионы украинцев остаются без света и отопления.