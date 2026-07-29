Обсуждают ли возвращение Крыма после ударов ВСУ: Зеленский дал ответ

Президент подчеркнул, что земля важна, но главная ценность – это люди.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал судьбу оккупированного Крыма, и ответил, обсуждается ли судьба полуострова на переговорах о прекращении войны.

В интервью Fox News ведущий спросил Зеленского, стал ли Крым снова предметом переговоров на фоне усиления ударов Украины по полуострову.

В ответ Зеленский сказал, что пока этого не произошло.

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"Жаль, но нет. Или пока нет. Но посмотрим", - отметил президент.

Он подчеркнул, что земля важна, но главная ценность – это люди.

"Земля очень важна. Это наша территория. Это наша история. Но самое главное – не потерять людей", - сказал он.

Удары по Крыму

Как пишет NYT, Удары ВСУ по Крыму привели к тому, что сотни тысяч людей на территории, контролируемой Россией, остаются без электроэнергии и воды по несколько дней подряд.

Издание отмечает, что атака на энергетическую инфраструктуру в Крыму является зеркальным отражением гораздо более масштабных, многолетних российских авиаударов по гражданским энергетическим системам Украины, из-за которых каждую зиму миллионы украинцев остаются без света и отопления.

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