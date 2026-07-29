Эти простые слова помогают сохранять внутреннюю опору, легче переживать трудности и не терять надежду даже в самые сложные периоды.

Когда жизнь кажется сплошным тупиком и кажется, что выхода из сложной ситуации нет, даже самые сильные люди могут почувствовать себя растерянными и беспомощными.

Психотерапевт и автор книг об отношениях и личных границах Терри Коул обратила внимание на публикацию иллюстратора Katie's Self Care Diaries и лайф-коуча Дина Стотта, в которой собраны пять простых, но важных фраз. По мнению экспертов, вот как ведут себя психологически зрелые люди, когда сталкиваются с жизненными трудностями.

Ранее мы рассказывали, как понять, что мужчина настроен серьезно - какие признаки на это указывают.

Видео дня

Как понять, что человек психологически зрелый - что он говорит

Люди с развитой эмоциональной и психологической осознанностью нередко повторяют себе и другим простые, но важные фразы, которые помогают легче переживать трудности и сохранять внутреннюю опору, пишет издание Your Tango.

"Ты уже прошел через многое и справился с другими тяжелыми временами - ты сильнее, чем думаешь"

В трудные моменты легко забыть о собственной силе. Однако психологи напоминают: важно не зацикливаться на негативных мыслях, а учиться смотреть на ситуацию под другим углом.

В Walden University советуют чаще замечать хорошее, быть добрее к себе, испытывать благодарность, помогать другим и находить поводы для улыбки. Эти простые привычки помогают сохранить психическое здоровье, ведь постоянный негатив влияет не только на настроение, но и на самочувствие.

"Есть много людей, которые благодарны уже за то, что ты существуешь"

В периоды трудностей многие чувствуют себя одинокими, однако это ощущение знакомо практически каждому. Важно помнить, что рядом есть люди, которым вы небезразличны.

Исследования показывают: поддержка близких помогает легче справляться со стрессом и даже положительно влияет на здоровье и продолжительность жизни.

"Не позволяй мнению других поглощать тебя"

Желание понравиться окружающим естественно, но постоянные попытки всем угодить редко идут на пользу. Исследование 2010 года показало, что мнение других людей может сильно влиять на то, как мы оцениваем себя и происходящее вокруг.

Именно поэтому важно опираться прежде всего на собственные ценности и не позволять чужим ожиданиям определять вашу жизнь.

"Иногда то, что ты не получил желаемое, оказывается благословением"

Разочарования бывают болезненными, но нередко именно они открывают путь к чему-то лучшему. Позитивный взгляд на происходящее помогает легче переносить неудачи, сохранять устойчивость и не терять из виду долгосрочные цели.

В Johns Hopkins Medicine отмечают, что оптимистичный настрой связан с лучшими показателями здоровья и более высокой удовлетворенностью жизнью.

"Ничто не длится вечно - даже то, что ты чувствуешь сейчас"

Осознание того, что тяжелые времена не вечны, помогает не терять надежду. Исследования связывают оптимизм с более низким уровнем тревожности и депрессии, а также с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Клинический психолог доктор Андреа Бониор объясняет, что оптимистичный взгляд помогает избежать мышления по принципу "всt или ничего", когда одна неудача начинает казаться доказательством того, что вся жизнь пошла под откос.

Хотя эти фразы знакомы многим, психологически зрелые люди стараются говорить их себе регулярно. Именно такой подход помогает сохранять эмоциональное равновесие даже в самые непростые периоды жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: