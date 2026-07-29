Будут ли магнитные бури в конце июля: появился свежий прогноз на 3 дня (график)

В ближайшие дни геомагнитная обстановка останется преимущественно спокойной.

Скорость солнечного ветра сейчас находится на фоновом уровне, а геомагнитная обстановка остается спокойной. О том, что магнитных бурь пока не ожидается, сообщает Британская геологическая служба.

По прогнозу специалистов, 29 июля ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Скорость солнечного ветра останется в пределах нормы, поэтому вероятность магнитной бури крайне низкая.

30 июля сохранится в основном спокойная геомагнитная обстановка, однако специалисты допускают небольшую вероятность более активных условий.

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На 31 июля прогноз также благоприятный. Существенного усиления солнечного ветра не ожидается, а магнитосфера Земли, по предварительным расчетам, сохранится в спокойном состоянии.

В целом до конца июля сильных магнитных бурь не прогнозируется. Даже если выброс солнечной плазмы, который произошел на днях, достигнет Земли, его влияние будет незначительным и ограничится кратковременным повышением геомагнитной активности.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, сколько лет солнечному свету. Например, солнечный луч, касающийся вашего лица, мог родиться 170 тысяч лет назад.

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