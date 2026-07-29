В Вашингтоне ситуация изменилась в пользу Украины, - Politico

Сенаторы, присутствовавшие на закрытой встрече с украинским лидером, заявили, что его предложения начинают приносить результаты.

Президент Владимир Зеленский во время визита в США сумел убедить американских законодателей в том, что Украина способна добиться успеха в войне с Россией.

Об этом пишет Politico соссылкой на сенаторов, принимавших участие в закрытой встрече с украинским лидером. "Зеленский совершил подвиг, который год назад казался невозможным: убедил Вашингтон, что Киев может выиграть войну", – написало издание.

По словам американских законодателей, главными темами переговоров стали усиление санкционного давления на Москву, военная помощь Украине и перспективы мирных переговоров.

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Сенатор Майк Раундс заявил после встречи, что, по мнению Зеленского, новые санкции могут закрепить успехи Украины на поле боя и заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Вся программа направлена на то, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", – сказал Раундс.

Издание отметило, что на встрече украинский президент также подчеркнул необходимость расширения военной поддержки. В частности, речь шла о лицензиях на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, поставках ракет-перехватчиков PAC-3 и обеспечении бесперебойного доступа к спутниковой связи Starlink для нанесения ударов вглубь территории РФ.

В то же время, как отметило издание, сенатор Джон Бузман связал изменение настроений в Вашингтоне с успехами украинских военных на фронте.

По данным Politico, в Конгрессе растет поддержка законопроекта о новых санкциях против стран, закупающих российскую нефть. "Неожиданная смерть сенатора Линдси Грэма, визит Зеленского и изменение характера войны дали новый импульс", – отметило издание.

Однако документ ещё должен пройти все этапы принятия, а окончательная позиция Белого дома по нему остаётся неопределённой.

Издание также отмечает, что, несмотря на заметное потепление в отношениях между Киевом и Вашингтоном, окончательное принятие санкционного пакета может затянуться из-за необходимости его рассмотрения Палатой представителей.

Санкции США против России

Как писало УНИАН, США являются одним из главных инициаторов международных санкций против России. Ограничения начали вводить еще в 2014 году после оккупации Крыма, однако наиболее масштабное санкционное давление началось после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Под американские санкции попали крупнейшие российские банки, государственные компании, предприятия оборонно-промышленного комплекса, высокопоставленные чиновники, олигархи и члены их семей. США также существенно ограничили экспорт в Россию товаров и технологий, которые могут использоваться для производства оружия и военной техники.

В 2025 году в Конгрессе США был представлен законопроект, предлагающий значительно усилить экономическое давление на Москву. Среди прочего документ предусматривает введение высоких пошлин в отношении стран, которые продолжают закупать российскую нефть, газ, уран и другое сырье, если Кремль будет отказываться от мирных переговоров с Украиной

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