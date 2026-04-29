Масштабные пожары в Перми и Орске: Украина ударила дронами по нефтяным объектам РФ, - СМИ

Ночью 29 апреля под атакой беспилотников оказались российские нефтяные объекты в Орске Оренбургской области и в Пермском крае. Также не перестает гореть нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе Краснодарского края.

По данным издания Astra, которое провело OSINT-анализ, в Орске атакован нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез". Это один из крупнейших НПЗ России. Мощность переработки – около 6 млн тонн нефти в год. Предприятие выпускает бензин, дизтопливо, мазут, битум, авиационный керосин и т. д. Также этот завод играет важную роль в снабжении нефтепродуктами Урала и Поволжья, часть продукции экспортируется.

Росавиация ночью объявила, что в местном аэропорту "введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов". Атаку беспилотников на населенный пункт подтвердил и глава города Артем Воробьев.

"Опасность атаки БПЛА на территории нашего города. Просим не паниковать и соблюдать порядок действий при атаке беспилотников. Просьба не выходить на улицу и не подходить к окнам", – писал он.

В Перми после ударов, вероятно, горит линейная производственно-диспетчерская станция – ключевой узел системы "Транснафты", отвечающий за перекачку, хранение и распределение нефти по магистральным трубопроводам, сообщает Exilenova+. Как отмечается, через объект проходят потоки в направлении Пермского НПЗ, других промышленных центров и экспортной инфраструктуры РФ. Далее сырье поступает в общую систему транспортировки и может направляться в порты Приморск, Усть-Луга, Новороссийск и Туапсе.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил прилет беспилотника "на одну из промышленных площадок".

"Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет. На объекте возник пожар. На месте работают оперативные и экстренные службы", – написал он.

Пожар на НПЗ в Туапсе

Как сообщал ранее УНИАН, украинские дроны наносят удары по НПЗ в Туапсе в Краснодарском крае – ночью 28 апреля по нему был нанесен очередной удар, всего через 4 дня после тушения пожара от предыдущей атаки. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что жителей, проживающих в домах вблизи НПЗ, будут эвакуировать.

Как свидетельствует снимок метеорологического радара European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites, дым от пожара в Туапсе растянулся почти на 380 километров, облако накрыло несколько городов – дошло до Майкопа, Ставрополя и Армавира.

В Кремле сделали заявление относительно ударов по нефтебазе в Туапсе. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, на предприятии находилась нефть, предназначенная для экспорта. Он подчеркнул, что подобные удары Сил обороны Украины увеличивают дефицит нефти на рынках, и добавил, что Москва принимает меры по ликвидации последствий атаки на Туапсе "на должном уровне".

