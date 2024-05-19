На территорию НПЗ упали 6 дронов, по словам представителя компании-владельца завода, кроме взрывчатки, они были начинены стальными шариками.

Источник УНИАН сообщил, что этой ночью дроны СБУ ударили по Славянскому НПЗ в Краснодарском районе РФ и попали в ректификационную и атмосферную колонны.

По словам главы Славянского района Романа Синяговского, на территорию НПЗ упали 6 дронов. При этом он утверждал, что пострадавших и разрушений удалось избежать. В пресс-службе администрации района заявили, что возгораний на территории Славянского НПЗ также нет.

При этом директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев сообщил ТАСС, что НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после падения беспилотников. По его словам, "в этот раз БПЛА были больше, заряды несли намного больше, также были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков".

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Ночная атака дронов на РФ - что известно

Сегодня ночью в России снова было неспокойно. Сначала сообщалось об атаке на Крым, а впоследствии российские тг-каналы сообщали об атаках по НПЗ в Славянске-на-Кубани и по аэродрому Краснодарского края.

Впоследствии источник УНИАН подтвердил ночную атаку дронов на НПЗ и аэродром в РФ. В частности, по аэродрому Кущевская СБУ отработали совместно с Силами беспилотных систем ВСУ. Источник также добавил, что после удара Славянский НПЗ остановил свою работу. Сейчас там оцениваются убытки.

По Славянскому НПЗ украинские дроны бьют не впервые - предыдущие атаки были 27 апреля, а также в середине марта.

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