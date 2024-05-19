Решение о пересмотре тарифа на электроэнергию для населения перезрело на 5-7 лет. Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

"Это нужно было делать пять лет назад. 4 гривны тариф должен был быть пять-семь лет назад. Вопрос пересмотра тарифов давно перезрел", - сказал он.

Тынный отметил, что власть и регулятор действуют с небольшим опозданием и нужно было бы уже вообще отменить льготное тарифообразование для населения.

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"Это не значит, что надо бедных людей делать еще беднее. Абсолютно нет. Нужно, чтобы компенсация из бюджета осуществлялась только нуждающимся, а не всем подряд", - подчеркнул он.

Инвестор пояснил, что такое решение позволит строить новую маневровую генерацию, что позволит уменьшить количество отключений света.

"Пока на рынке из-за этих идиотских социалистических тарифообразований есть кризис неплатежей. Ну, кто будет вкладывать деньги, если вы не знаете, у вас контракт будет на один год, или на пять, или на один месяц, и с вами рассчитаются полностью или частично. Никто, никогда, в здравом уме не будет ничего нового строить", - подытожил Тынный.

Ранее член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, что стоимость электроэнергии для населения могут поднять до 5 грн/кВт-ч, чтобы привлечь средства в строительство новых генерирующих мощностей.