Она подчеркнула, что стоит обсуждать творчество, а не ориентацию.

Рэперша АІуоnа АІуоnа, которая вместе с Jerry Heil представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024", поддержала победителя Nemo.

Оказалось, когда швейцарский певец объявил, что он небинарная личность (это люди, которые могут идентифицировать себя с двумя или более гендерами или не иметь гендера вообще), Nemo начали писать много хейта в сети. Поэтому исполнительница призвала украинцев отказаться от негативных комментариев в их сторону.

"Немножко стыдно за то, как много украинцев пошли обсуждать под видео с выступления его ориентацию, то, как он себя позиционирует. На самом деле не он, а они", - сказала АІуоnа АІуоnа в программе Ближе до зірок.

И добавила, что успела познакомиться с ним поближе и знает, каким талантом они являются на самом деле.

"Если бы все эти украинцы закрыли глаза и просто послушали, как они поют, то понятно, что человек, который прыгает по кругу, крутится, ездит по нему и нет ни одной погрешности в дыхании - это человек, который заслуживает победы. Плюс четыре октавы и очень хорошая песня, которая также имеет и оперу и рэп", - отметила рэперша.

К слову, Nemo, как отмечалось на "Евровидении-2024", просят использовать местоимение "они", когда кто-то обращается к ним. Победители в своей композиции "The Code" поднимали темы гендерной идентичности и поиска себя. По словам Nemo, в композиции речь идет о комфорте с собой и осознании, кем на самом деле ты есть.

Напомним, ранее Nemo рассказали о своих планах записать трек с Alyona Alyona и Jerry Heil.

Вас также могут заинтересовать новости: