Россия оправилась после разгромных поражений 2022 года, когда ее план блицкрига полностью провалился. Теперь Россия демонстрирует растущую устойчивость, поэтому Запад должен найти новый план поддержки Украины. Об этом говорится в редакционной статье The Washington Post.
Наглядной демонстрацией растущей устойчивости России WP считает начало наступления на севере Харьковской области.
Издание отмечает, что Россия получает мощную ресурсную поддержку от Китая, который предоставляет в частности промышленное оборудование и критические компоненты для военной промышленности. В свою очередь Иран и КНДР осуществляют прямые поставки непосредственно оружия.
Между тем внутри самой России давно подавлены любые возможности для сопротивления путинскому режиму, и сейчас уровень власти Путина в России равен диктатуре Сталина.
Нельзя сказать, что для Путина все идет гладко. Российские потери на фронте остаются огромными, компания "Газпром" - источник 10% дохода Москвы - понесла огромные убытки по итогам 2023 года, впервые за последние два десятилетия. Тем не менее западные санкции не смогли разрушить российскую экономику, и экспорт нефти продолжает обеспечивать 30% государственного дохода. Торговля ведется в нарушение западных санкций.
"Нужно сделать больше, чтобы усилить эти санкции и лишить господина Путина ресурсов для продолжения войны", - отмечает WP.
Издание в частности ссылается на пакет рекомендаций, подготовленный Международной рабочей группой Стэнфордского университета (США). В частности эксперты рекомендуют Западу следующее:
- дополнительные санкции в отношении нефти, газа и металлов;
- всеобъемлющие пошлины на остальной импорт из России;
- меры по противодействию обхода существующих санкций;
- использование замороженных активов России в поддержку Украины.
"Россия приспособилась к существующим санкциям (...) Как и многие войны за всю историю, эта превратилась в соревнование смекалки и выносливости, которые Украина и Запад не могут позволить себе проиграть", - пишет WP.
Война в Украине: Запад призывают к увеличению помощи
Как писал УНИАН, Запад уже имеет действенную модель защиты Украины от российских воздушных атак. Эта модель была наглядно продемонстрирована во время иранской атаки на Израиль в апреле. Реализовать этот подход призывает в частности бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Газета The Times предупреждает, что недостаточная поддержка Украины со стороны Запада не только является трагедией сама по себе. Она также вдохновляет Россию и Китай наращивать свою разрушительную активность в глобальном масштабе.