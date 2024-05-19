Западные эксперты призывают свои страны активизировать противодействие агрессору и поддержку Украины.

Россия оправилась после разгромных поражений 2022 года, когда ее план блицкрига полностью провалился. Теперь Россия демонстрирует растущую устойчивость, поэтому Запад должен найти новый план поддержки Украины. Об этом говорится в редакционной статье The Washington Post.

Наглядной демонстрацией растущей устойчивости России WP считает начало наступления на севере Харьковской области.

Издание отмечает, что Россия получает мощную ресурсную поддержку от Китая, который предоставляет в частности промышленное оборудование и критические компоненты для военной промышленности. В свою очередь Иран и КНДР осуществляют прямые поставки непосредственно оружия.

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Между тем внутри самой России давно подавлены любые возможности для сопротивления путинскому режиму, и сейчас уровень власти Путина в России равен диктатуре Сталина.

Нельзя сказать, что для Путина все идет гладко. Российские потери на фронте остаются огромными, компания "Газпром" - источник 10% дохода Москвы - понесла огромные убытки по итогам 2023 года, впервые за последние два десятилетия. Тем не менее западные санкции не смогли разрушить российскую экономику, и экспорт нефти продолжает обеспечивать 30% государственного дохода. Торговля ведется в нарушение западных санкций.

"Нужно сделать больше, чтобы усилить эти санкции и лишить господина Путина ресурсов для продолжения войны", - отмечает WP.

Издание в частности ссылается на пакет рекомендаций, подготовленный Международной рабочей группой Стэнфордского университета (США). В частности эксперты рекомендуют Западу следующее:

дополнительные санкции в отношении нефти, газа и металлов;

всеобъемлющие пошлины на остальной импорт из России;

меры по противодействию обхода существующих санкций;

использование замороженных активов России в поддержку Украины.

"Россия приспособилась к существующим санкциям (...) Как и многие войны за всю историю, эта превратилась в соревнование смекалки и выносливости, которые Украина и Запад не могут позволить себе проиграть", - пишет WP.

Война в Украине: Запад призывают к увеличению помощи

Как писал УНИАН, Запад уже имеет действенную модель защиты Украины от российских воздушных атак. Эта модель была наглядно продемонстрирована во время иранской атаки на Израиль в апреле. Реализовать этот подход призывает в частности бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Газета The Times предупреждает, что недостаточная поддержка Украины со стороны Запада не только является трагедией сама по себе. Она также вдохновляет Россию и Китай наращивать свою разрушительную активность в глобальном масштабе.

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