Украина пытается сорвать российское наступление, атакуя объекты на территории РФ, - NYT

По словам аналитиков, ВСУ также стремятся подорвать энергетическую инфраструктуру РФ.

С осени российские войска имеют преимущество на поле боя, что позволяет им осуществлять наступательные действия на разных направлениях фронта, чтобы прорвать украинскую оборону, пишет The New York Times.

В издании напомнили, что Россия недавно открыла новый фронт на Харьковщине, захватив несколько населенных пунктов и заставив ВСУ отойти на другие позиции. После чего армия РФ пытается максимально воспользоваться ситуацией, а именно прорвать "ослабленную украинскую оборону".

Аналитик финской Black Bird Group, которая анализирует спутниковые снимки и боевые кадры с фронта, Паси Паройнен отметил, что в этом году Россия захватила больше территории, чем потеряла во время летнего контрнаступления Украины в прошлом году.

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"Частью стратегии Украины, направленной на то, чтобы сорвать это медленное, но неуклонное наступление, является продолжающаяся воздушная кампания против российских объектов, которые поставляют топливо и другие нефтепродукты для танков, кораблей и истребителей", - подчеркнули в NYT.

Журналисты напомнили, что в воскресенье шесть украинских беспилотников нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае России, что заставило завод остановить работу.

Также украинские войска стремятся подорвать российскую энергетику, которая является основой российской экономики и военных усилий. США опубликовали отчет, в котором отметили, что действия ВСУ "вывели из строя около 14% российских нефтеперерабатывающих мощностей", поэтому к середине марта внутренние цены на бензин и дизельное топливо в России выросли на 20-30%. Такие данные были собраны с конца января до конца марта.

Кроме того, в воскресенье в России заявили, что ей удалось уничтожить 9 украинских ракет, которые летели на Крым. В NYT отметили, что Россия превратила украинский полуостров в центр военной логистики для переброски войск и боеприпасов на поле боя на юге страны. Также россияне используют Крым "как стартовую площадку для запуска беспилотников и ракетных атак".

Война в Украине - последние новости

Ранее ветеран российско-украинской войны, майор Нацгвардии в отставке Алексей Гетьман заявил, что в России поняли, что смогут превратить Харьков и Сумы в "серую зону", тем самым создав для Украины большие проблемы.

"Надо иметь 2-4 направления наступления, какое-то из них главное. Может быть и два главных направления, какое-то отвлекающее, это тоже обычная тактика и довольно известная", - отметил он.

Также сообщалось, что дроны ГУР ударили по нефтебазе в Ленинградской области, в результате чего было уничтожено три резервуара с горючим.

"Декарбонизация путинской диктатуры будет продолжаться и в дальнейшем, последовательно и методично, пока РФ использует нефтегазовую отрасль в военных целях или не уберется из Украины. Цена российской агрессии для кремля будет постоянно расти и уже сейчас отражается на их способности обеспечивать топливом даже внутренний рынок. Дальше будет", - отметили в ГУР.

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