Еще до того, как россияне совершили вторую попытку прорваться в Харьков, их скопления у границы начала обстреливать артиллерия.

Украина скрыто перебросила дополнительные силы под Харьков за несколько дней до того, как россияне второй раз с начала войны попытались прорваться в Харьков 10 мая. Об этом пишет британское издание Sky News, пообщавшись с бойцами одной из таких бригад.

Командир артиллерийского подразделения 57-й бригады, 26-летний Александр с позывным "Черный", рассказал, что его орудия даже вели огонь по российским войскам за день до вторжения. По его словам, россияне "нагло" скапливались на своей стороне границы.

"Мы били по танкам на границе... это уже была настоящая война", - рассказывает он.

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Командир другого артиллерийского подразделения также подтвердил, что бригаду заблаговременно перебросили для укрепления обороны на этом направлении. Ранее эти войска держали оборону вблизи Купянска.

Неназванный собеседник издания, описывая первые несколько дней наступления россиян на Харьковщину, сказал, что в определенные моменты он боялся, что "мы потеряли линию фронта". По его словам, по состоянию на сейчас ситуация стабилизирована, но "мы не знаем, как долго это может продолжаться".

Уже упомянутый командир артиллеристов Александр рассказывает, что из-под Купянска на север Харьковщины его подразделение перевели 4-5 мая. По его мнению, это произошло немного поздно и они не успели как следует подготовиться.

"Я не знаю всей ситуации и почему так произошло. Но точно знаю, что для лучшего отражения [атаки] нам может понадобиться или больше времени, или лучше подготовленные позиции", - сказал он.

По словам военного, российское наступление началось с трехчасового артиллерийского обстрела украинских позиций, после чего сухопутные войска пересекли границу. Он описал линию фронта как изначально "хрупкую", но сейчас, по его мнению, Россия потеряла возможность сделать значительный прорыв.

"До сих пор у них был шанс. Даже в своем районе я знал, где у нас есть пробелы, куда они могли проскочить. Сейчас у нас таких пробелов нет. Я доволен, что нам удалось стабилизировать ситуацию", - сказал он.

Битва за Харьков: последние новости

Как писал УНИАН, важную роль в отражении российского наступления на Харьковщине играют подразделения беспилотной авиации. Корреспондент британского The Times провел день на передовой с украинскими бойцами и рассказал об увиденном.

Тем временем Украина строит третью линию обороны в Харьковской области. По словам главы обладминистрации Олега Синегубова, регион полностью справляется с этой задачей.

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