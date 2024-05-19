Ожидается, что подорожание затронет Galaxy S25, OnePlus 13, Xiaomi 15 и другие топовые флагманы.

В сети снова появились информация о том, что Android-смартфоны вырастут в цене. Всему причиной – переход на новый чипсет Snapdragon 8 Gen 4, который будет заметно дороже текущей флагманской платформы Qualcomm, сообщает Wccftech.

Согласно предварительным данным, Gen 4 будет производиться о 3-нм техпроцессу TSMC второго поколения. И хоть это гарантирует большой прирост мощности, это также приведет к увеличению производственных затрат. Инсайдеры отмечают, что стоимость чипа будет "в разы" дороже Snapdragon 8 Gen 3.

Первые смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 4 начнут появляться на рынке этой осенью. Точно неизвестно, насколько дорогостоящим будет переход на новый процессор, но точно можно быть уверенным, что производители переложат дополнительные издержки на потребителя. Как минимум подорожают модели Samsung Galaxy S25, OnePlus 13, Xiaomi 15 и другие топовые флагманы.

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Вместе с тем, это потенциально может означать, что доступных флагманов на Snapdragon 8 Gen 4 ждать не стоит. Речь идет о девайсах в ценовой категории $400-500, которые очень популярны у пользователей. Плюс, многие крупные компании могут и вовсе отменить свои флагманы на основе новой платформы Qualcomm и перейти на MediaTek.

iPhone 16 тоже может существенно подорожать

Ранее специалисты Nikkei Asia заявили, что новые iPhone могут существенно подорожать из-за особенностей производства актуальной модели. Несмотря на увеличение затрат на производство iPhone 15, Apple не поднимала цену. Однако в 2024 году компании таки придется пересмотреть прайс-лист.

Если верить инсайдам, iPhone 2024 должны получиться очень интересными. К примеру, дисплеи Pro-моделей вырастут впервые за много лет, а на корпусе появится еще одна кнопка – она будет предназначена для съемки фото и видео. А еще в этом году нас ждет самая широкая цветовая палитра в смартфонах iPhone за всю историю.

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