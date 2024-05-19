Их использование может привести к быстрому взлому устройства или учетной записи.

Самый популярный четырехзначный пароль в мире – 1234. Его использование может привести к быстрому взлому устройства или учетной записи. Какие еще комбинации ПИН-кодов популярны в мире, пишет New York Post со ссылкой на экспертов Information is Beautiful.

Четырехзначные пароли имеют более 10 000 возможных комбинаций, но люди обычно используют самые популярные из них, которые связаны с ними и легко угадать, например, дата рождения. Исследование показало, что из 3,4 млн проверенных пинов наиболее распространенные – это:

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

Наименее распространенные четырехзначные пины

8557;

8438;

9539;

7063;

6827;

0859;

6793;

0738;

6835;

8093.

Эксперты по кибербезопасности советуют людям избегать простых паролей, поскольку они могут сделать их легкой мишенью для кибератак. Даже если существует ограничение на количество попыток ввода пароля, вероятность того, что хакер проникнет в учетную запись за пять попыток, составляет 20%.

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В первую очередь рекомендуется избегать использования года рождения, личной информации и повторяющихся цифр в пароле для защиты личных учетных записей в соцсетях и других местах. Или воспользуйтесь надежным менеджером паролей, который сгенерирует случайный код за вас.

Напомним, ранее Android-смартфоны и iPhone получили важное обновление для борьбы против слежки. Теперь ваш аппарат будет предупреждать вас о нахождении поблизости Bluetooth-трекера, который перемещается вместе с вами. Известны случаи, когда злоумышленники использовали трекеры для незаконного слежения, например, подбрасывая их в сумку или автомобиль.

Вдобавок, Samsung выпустила важное обновление для своих смартфонов и попросила не тянуть с установкой. Оно вносит изменения в поддерживаемые диапазоны и напрямую влияет на функционирование экстренных вызовов.

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